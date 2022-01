Castello insistió en la defensa libertaria a Conte Grand, pero pidió que "la Justicia" investigue la mesa judicial

Esta semana el bloque de diputados allegados a José Luis Espert dijo que no acompañará la iniciativa del Frente de Todos en pos del juicio político al procurador bonaerense Julio Conte Grand, en función de la responsabilidad o no de la denominada mesa judicial. En diálogo con Política Argentina, el presidente de Avanza Libertad, Guillermo Castello, detalló la actitud del bloque libertario.

En líneas generales, ¿Cuál es su opinión respecto de la denominada Gestapo Antisindical?-En primer lugar,De cualquier manera, si hubo alguna intromisión indebida por parte del Poder Ejecutivo que haya violentado la independencia del Poder Judicial, la justicia debería investigarla.No van a acompañar el pedido de juicio político a Conte Grand, ¿Tuvieron algún llamado a diálogo previo de parte del oficialismo? ¿Qué reacciones tuvieron de parte de los otros bloques?-No, nuestro bloque ha tomado la decisión de no acompañar el juicio político al Procurador por las razones que manifestamos en el documento hecho público el lunes. No hemos recibido ninguna reacción por parte de los otros bloques, y calculo que debe ser porque nuestra negativa está muy bien fundada en derecho. Es muy consistente:Bueno, parece que, de la mano del kirchnerismo, el resto del peronismo está cavando su propia fosa para enterrarse todos juntos.¿Cómo cree que queda la imagen de María Eugenia Vidal - en términos políticos - por este caso?¿Cuál es la propuesta de Avanza Libertad para que se esclarezca lo sucedido?-La propuesta de una República con independencia judicial y división de poderes: que investigue la Justicia, que para eso los contribuyentes les pagamos los sueldo más altos del Estado, y tienen un montón de privilegios, como esta feria judicial, inamovilidad, exenciones impositivas, etc.