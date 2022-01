¿Cuáles son las provincias que adhirieron al nuevo protocolo por contacto estrecho?

Las personas que sean contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, que estén asintomáticas y tengan su esquema completo de vacunación con el refuerzo aplicado hace menos de 4 meses podrán ser exceptuadas del aislamiento, en tanto los no vacunados deberán cumplir estrictamente con el confinamiento

cada provincia decide las medidas a aplicar en su distrito de acuerdo a la situación epidemiológica.

Tras la resolución del COFESA, las provincias de La Rioja, Santa Fe, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Buenos Aires, Jujuy y Córdoba adhirieron al decreto sobre las nuevas indicaciones para contactos estrechos de casos positivos de coronavirus., según se resolvió en una reunión celebrada el pasado martes.De todas maneras,A partir del próximo lunes 17 de enero, los trabajadores de actividades industriales, comerciales y de servicio que hayan mantenido contacto con personas con coronavirus positivo no tendrán que ausentarse a sus puestos laborales, siempre que no presenten síntomas y con un test de antígeno negativo, de acuerdo a la nueva reglamentación del Gobierno de Còrdoba.El protocolo indica dos test; uno al momento de identificación del contacto y otro al cuarto día del contacto con el caso positivo.Si el test resulta positivo en alguna de estas instancias, la persona debe inmediatamente aislarse siguiendo el protocolo vigente. Mientras que si el resultado es negativo, podrá continuar su jornada laboral siguiendo una serie de recomendaciones sanitarias.Más allá de poder asistir a sus sitios de trabajo, aquellas personas que son contacto estrecho no podrán realizar actividades sociales en dicha provincia.El personal no vacunado deberá realizar aislamiento laboral durante siete días luego de la fecha de último contacto con el caso positivo y 10 días de aislamiento social.El personal sanitario de la provincia de Buenos Aires que haya tenido contacto estrecho con un caso de coronavirus pero cuente con el esquema de vacunación completo y no muestre síntomas de esa enfermedad no deberá realizar aislamiento, a partir de una modificación en el protocolo publicada en un suplemento vespertino del Boletín Oficial de ese distrito.Los cambios en el Protocolo “Procedimiento de actuación para la prevención y control de casos de covid-19 en el personal de salud” busca evitar la falta de personal sanitario para poder sostener los servicios de atención en períodos de alta demanda por la explosión de contagios.De ese modo, estará exceptuado ​de realizar la cuarentena el personal de salud que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 y que permanezca asintomático, pero que tenga el esquema de vacunación completo.Tampoco tendrán que aislarse los médicos y enfermeros que se hayan recuperado de un episodio de coronavirus confirmado por laboratorio y que presentan una nueva exposición al virus, dentro de los tres meses del episodio inicial (90 días).Así, el personal exceptuado de la cuarentena "continuará con la actividad laboral, con estricto uso de los elementos de protección y automonitoreo de síntomas con control de temperatura dos veces por día".El Ministerio de Salud de Jujuy ya confirmó el pasado martes la flexibilización en la provincia del protocolo de aislamiento para todas aquellas personas vacunadas que resulten ser contactos estrechos, quienes podrán continuar con sus actividades extremando cuidados.“A partir de ahora podrán flexibilizar el aislamiento, siempre con el refuerzo de los cuidados, en especial para poder continuar con la actividad laboral”, explicó el Ministro de Salud de Jujuy, Antonio Buljubasich, según difundió un comunicado de prensa oficial.Igualmente, el funcionario aclaró que en las próximas horas, de acuerdo a la evaluación de la situación epidemiológica local, se definirán otros aspectos específicos y adecuados a la realidad provincial.El ministro de Salud rionegrino, Fabián Zgaib, anunció este mièrcoles que "se definió que los contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo con dos dosis, dos dosis más refuerzo, y quienes tengan antecedentes de haber tenido Covid-19 en los últimos 90 días, no deberán aislarse y podrán mantener sus actividades habituales con el máximo de los cuidados y prevenciones".Al respecto, expresó que, "a casi dos años de la pandemia, tenemos una situación absolutamente distinta a la que venía aconteciendo que marca que es otro el virus y otra pandemia"."Hoy con la cantidad de casos que hay en el país y la provincia se hace muy difícil hacer seguimientos y testeos a los casos que se presentan, y por eso desde la provincia adherimos a las últimas decisiones que se tomaron a nivel nacional", aclaró Zgaib.Asimismo, remarcó que las medidas entran en vigencia hoy para el sector privado, "sector que con los contactos estrechos ha sufrido un aumento muy grande de ausentismo".Y adelantó que "el próximo viernes se reunirá con representantes del gremio ATE para evaluar en conjunto los protocolos a tener en cuenta en el sector público".La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, avaló ayer la decisión del Cofesa, al Señalar que "el aumento de casos y de contactos estrechos incrementa los aislamientos, poniendo en riesgo actividades esenciales, productivas y estratégicas"."Este escenario exige que las medidas sanitarias se adapten, priorizando la salud y sosteniendo las actividades productivas y estratégicas", abundó.La ministra santafesina agregó que "la alta transmisibilidad hace que aumenten los casos, pero que esto no se refleje en las Unidades de Terapia Intensiva, es decir que se reduce el impacto sanitario".La ministra de Salud mendocina, Ana María Nadal, destacó la importancia de "completar el esquema de vacunación con la dosis de refuerzo".En ese sentido, recordó que quienes no tengan ningún tipo de vacuna o no hayan completado su esquema tendrán que cumplir estrictamente con el confinamiento de 10 días."Mendoza fue la primera provincia que anunció la disminución del período del refuerzo en cuatro meses a partir de la segunda dosis, por eso es tan importante que los mendocinos y mendocinas se coloquen el refuerzo", aseguró Nadal.Desde la provincia correntina también adhirieron a los nuevos criterios sanitarios, pero resaltaron la necesidad de mantener "cuidados especiales". Así, pidieron que se evite la concurrencia a eventos masivos y reuniones sociales.La confirmación fue dada por el Ministerio de Salud Pública, que integró la reunión de la Cofesa con la participación del subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez.El gobierno de La Rioja explicó que adherirá a las disposiciones pero pidió, además, a riojanos y riojanas que continúen con los cuidados para evitar el virus y concurran a vacunarse.El gobernador Ricardo Quintela contó por Twitter que instruyó a "todo el equipo de gobierno para que revisemos el protocolo actual que se aplica desde el ministerio de Salud a las y los contactos estrechos así pueden seguir su vida con normalidad"."Es fundamental que tengamos en claro que podemos seguir conviviendo con el virus y desarrollando nuestra vida social, económica y cultural teniendo una población vacunada", añadió.