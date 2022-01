Desde el sindicalismo piden que la CGT se sume a la marcha contra el Poder Judicial

Siguen las repercusiones por la marcha autoconvocada contra el funcionamiento del Poder Judicial, que se realizará ante la Corte Suprema el próximo 1 de febrero.Mario Manrique, secretario general adjunto del gremio de los mecánicos, remarcó que si bien "en la CGT aún no se planteó el tema, estamos en un periodo de encontrar unidad de concepción", destacó (en declaraciones a El Destape Radio) que "obviamente los reclamos son importantes y la CGT debería acompañar" a la manifestación para pedir "el fin de lawfare".Uno de los temas judiciales que involucra a todo el sindicalismo argentino es la revelación de la existencia de una "Gestapo antisindical" para armar causas y perseguir dirigentes gremiales que no aceptaran los planes del gobierno de Mauricio Macri en la Nación y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, Manrique definió el escándalo como "impactante pero no sorprendente”., evaluó el dirigente gremial, quien pidió que este caso "no quede impune".Sobre el Poder Judicial, Manrique precisó: “Hay una oportunidad para el poder judicial de sentenciar a los culpables sin que importe el tinte político, sería una demostración de equilibrio importante”. “El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar a la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que tiene "un problema de funcionamiento muy serio", y sostener que "empezó a degradarse la credibilidad" del tribunal durante la gestión del ex mandatario Mauricio Macri. En medio de una referencia al caso de la dirigente kirchnerista Milagro Sala, detenida desde hace casi seis años en la provincia de Jujuy, Fernández cuestionó el rol del máximo tribunal en diversos temas y evaluó: