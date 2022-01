Alberto celebró acuerdo con empresarios por Precios Cuidados y afirmó que "la lucha contra la inflación es un tema central"

El programa +Precios Cuidados incluye 1.321 productos y tiene vigencia anual con revisión trimestral. En esta primera etapa contempla una pauta de 2% mensual promedio para todos los productos y estará vigente hasta el próximo 7 de abril.

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que "la lucha contra la inflación es un tema central" y señaló que para "ponerle fin" a ese problema se necesita de un acuerdo que incluya a todos, al encabezar la puesta en marcha de la nueva etapa del programa Precios Cuidados., manifestó el mandatario desde la Residencia de Olivos.Al respecto, planteó que "la Argentina necesita crecer y desarrollarse en condiciones de igualdad". "No hay nadie que sufra màs que el que vive de un sueldo. Por eso", indicó.En ese sentido, el jefe de Estado destacó el trabajo que hizo Roberto Feletti, secretario de Comercio, para lograr un nuevo acuerdo con los empresarios en el marco de Precios Cuidados., expresó."Celebro que todos hayan entendido que necesitamos ponerle fin al problema de la inflación y para eso necesitamos de todos. No es algo que podamos resolverlo sólo nosotros", recalcó, al mismo tiempo que agregó:A su vez, manifestó esta tarde su agradecimiento al sector empresario por la respuesta dada al pedido del Gobierno de reducir el nivel de producción para no afectar la provisión de electricidad, de cara a la ola de calor que afecta al país."Hoy y mañana tenemos una jornada difícil por esta ola de calor, yo no sé que más nos va a pasar en la Argentina, y tuvimos que pedirle a muchos empresarios que moderen la producción para que los hogares no sufran", planteó el Presidente.Por ùltimo, enfatizó:La nueva lista incluye artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros.De la renovada lista se destaca una amplia gama de productos esenciales para las compras y los consumos de todos los días como 45 variedades de leches (larga vida, infantiles, saborizadas, fluidas y en polvo), 22 presentaciones de yerbas, seis panificados de molde, 24 tipos y tamaños de pañales descartables y 33 variedades de paquetes de pasta seca, entre otros artículos de primera necesidad.Los productos de Precios Cuidados se comercializan en todo el país, en las principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas.