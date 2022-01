"Hubo criminalización sindical": la CTA marchará el #1F contra la Corte Suprema

Bajo la consigna "Basta de injusticia y lawfare" diversas organizaciones reclamarán en una marcha a la Corte Suprema el próximo 1 de febrero que la justicia "se parezca a su pueblo" y tengan como "principal interés la custodia de los derechos de la sociedad". En este marco, la la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmó que será parte de la movilización.

Lo anunció el diputado nacional y secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, en diálogo con El Destape Radio donde adelantó que la semana que viene realizarán la convocatoria formalmente., sostuvo. En este sentido también repudio la detención de Milagro Sala y remarcó que "esto no sucedería si la justicia fuese independiente"., lanzó.El diputado nacional insistió que “queda demostrado que la criminalización del movimiento sindical en la persecución al sindicalista, que por ejemplo la situación de prisión que cumple Milagro Sala que en estos días va a cumplir seis años de prisión junto a siete compañeras”.remarcó.Por otra parte, se refirió al índice de inflación del 2021 y afirmó que tienen “por un lado el objetivo de seguir recuperando los salarios". "Ayer cuando se conoció la cifra de la inflación lamentablemente se concretó un dato que todos sabíamos que iba a ser de esas características”. En este sentido, destacó, en tanto, queEl 1 de febrero se llevará a cabo la marcha frente a la Corte Suprema de Justicia contra el funcionamiento de gran parte del Poder Judicial, impulsada por sectores allegados al Frente de Todos bajo consignas como: "no a la Corte mafiosa", yEn esta línea, el presidente Alberto Fernández había asegurado que "en la Corte hay un problema de funcionamiento muy serio".remarcó el mandatario que consideró que "existe esta percepción ciudadana de que la Corte Suprema y la Justicia no están funcionando".