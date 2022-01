Carla Vizzotti: "No es que un día nos vamos a levantar y decir es una endemia, sino que es un proceso"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que se está en un momento en que el Covid-19 podría pasar de pandemia a endemia "por la cantidad de personas que desarrollan inmunidad por el virus" en el marco de la variante Ómicron, pero demostró su preocupación por la posible aparación de una nueva variante.En una entrevista con la agencia Télam, la funcionaria señaló:Al respecto, resaltó que el paso de pandemia a endemia está dado por la baja en el universo de personas susceptibles de contagiarse. En el primer caso, afecta al total de la población, aunque no sea una enfermedad letal. La baja en la susceptibilidad de contagio "implica que el virus no desaparece sino que se queda entre nosotros como un virus estacional que va a generar menos complicaciones a la salud, como generan otros virus, en función de las posibilidades que tengamos como sistema de salud de prevenirlo, tratarlo o gestionarlo".En esa línea, dijo queEn ese sentido, valoró el hecho de que se integrara "un sistema de salud muy fragmentado" en el orden nacional., adujo, al tiempo que definió como "fundamentales" las medidas de aislamiento social para frenar la expansión del virus, "si no no hubiéramos podido dar respuesta en la primera ola, pero sobre todo en la segunda".Vizzotti dejó en claro que "hay lugares donde no llegó la vacuna en forma equitativa y eso lo que hace es generar escenarios propicios para que emerjan nuevas variantes, que es lo que sucedió", lo cual retrasa el paso a la fase endémica., señaló al respecto, y ponderó "medidas como las que se están tomando en España, en Uruguay; de ir modificando la gestión de los casos y los aislamientos" ya que "son pasitos que van yendo hacia ahí; si no sucede otra novedad podemos ir avanzando".De cara al futuro, Vizzotti dijo que el objetivo del verano es aplicar las dosis de refuerzo y vacunar a los menores de 18 años., señaló, respecto de un presente con 85 por ciento de la población con una dosis y 74 con dos.