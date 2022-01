Lagomarsino sobre Nisman: "Si alguien lo llevó a esa situación se está cagando de risa"

"si alguien llevo animan a esta situación se está cagando de risa enserio". También se refirió a su situación personal y dijo que cuando lo asociaban con grupos de inteligencia el tiempo lo fue resolviendo

El ex asistente del difunto fiscal Alberto Nisman,, "hay que investigar a todos porque si Alberto se autodisparó me gustaría saber que lo llevó a tomar esa decisión". En ese sentido, planteó, "el tema es como superás ese tiempo, no les importa un bledo lo que pasa con la persona en el medio". Lagomarsino continúa procesado desde diciembre de 2017 cómo la persona que a sabiendas que iba a participar en un acto criminal, le llevo un arma registrada a su nombre a un comando para asesinar al exfiscal de la causa AMIA.