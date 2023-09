Diego Lagomarsino: "Si se hace un juicio oral, la causa Memorándum se va a caer"

El asistente y perito informático que trabajaba con el fiscal Alberto Nisman al momento de su fallecimiento,se refirió a la causa por la firma del Memorándum de Irán, en la que se acusa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que “si se hace un juicio oral se va a caer”.El perito informático fue consultado sobre su opinión respecto a la Justicia en Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde donde respondió: “Toda la vida una parte de la Justicia apoyó una cosa y otra parte desapoyó a esa otra parte”. “En la causa del Memorándum hubo infinidad de jueces que dijeron una cosa, infinidad de jueces que dijeron lo contrario. Bueno yo no estoy en desacuerdo en que se haga un juicio y se demuestre quién es quién porque si se hace un juicio oral se termina cayendo, por supuesto que va a pasar”, consideró.Hace semanas la Cámara Federal de Casación ordenó reabrir las causa por la firma del Memorándum con Irán y la conocida como Hotesur-Los Sauces, someter a los acusados a juicio oral y apartar a los jueces que habían sobreseído a todos los acusados por entender que no hubo delito.“Cuando toda esa gente declare y toda la gente común, como nosotros, vea esa información y se caiga todo, bueno, ahí cada uno va a tener que tener una responsabilidad y va a tener que pagar por ello”, insistió Lagomarsino.Y señaló: “Lo mismo en la causa Nisman, en el día que haya un juicio oral van a tener que finalmente declarar los peritos de gendarmería y explicar lo que hicieron. Gendarmería puso en su dictamen pericial a un perito peruano, especialista en manchas de sangre, un tipo un crack a nivel mundial, lo puso como referente. Este perito dijo públicamente que gendarmería se equivocó en la clasificación de manchas, nunca Nisman pudo haber estado como dicen ellos. ¿De qué se van a disfrazar en un juicio oral?”.Respecto al panorama electoral y la reaparición del tema en los medios de comunicación señaló que “cada cierto tiempo aparece algún título, por supuesto, forzado”. “Hay dos periódicos que hablan de lo mismo, de que el día de la muerte de Nisman, o entre comillas como dicen ellos, el asesinato de Nisman se hizo inteligencia ilegal sobre (Jaime) Stiusso y sobre la jueza Arroyo Salgado, ex pareja de Alberto Nisman, pero hay una cosita para aclarar ahí: de Stiusso sí estuvieron buscando información de él, antes y después de la muerte de Nisman, pero Arroyo Salgado nueve días después, y a mí dos días después, es decir, el título es un título que no corresponde con la nota, no tiene nada que ver el título ‘investigaron a la ex pareja de Nisman y a Stiusso en el momento de la muerte’ Es muy forzado”.En esa línea aseguró que él “era de los que creían que Clarín no mentía”. “De repente me di cuenta que hay un montón de cosas que dicen que no son”, advirtió.“Esta causa parece que necesitaban a un Nisman asesinado. No es un ‘hay un muerto, ¿Veamos qué pasó con este muerto? No, a Nisman lo mataron’ y listo, ¿y cómo lo mataron? No tienen una más puta idea, ahí buscan una forma y el resultado. Forzado, esta causa es forzada”, insistió Largomarsino.Y remarcó que en la causa Nisman “hay una sola cosa, aparte de la querella, que habla de asesinato y es la pericia de gendarmería nacional, que es de septiembre de 2017”. “6 años pasaron muchachos y los peritos de gendarmería, no sólo que nunca más volvieron a actuar en ninguna causa en 6 años, sino que tampoco fueron llamados a declaración bajo juramento porque si declaran se cae la causa. Entonces, insisto, lo forzado no sirve. Y acá quieren hacer que una causa sea un homicidio forzado”, advirtió.Al respecto apuntó que “mucha gente que tiene la suerte de no estar involucrada en esta causa y no ve cómo mienten. Entonces, lo importante es abrir los ojos, no creerse todo lo que le dicen, poner un poco de criterio y hablar con un poco de conocimiento”.