El acusado del atentado a la AMIA afirmó que "a Nisman lo mataron" y sugirió que fueron quienes señalan a Irán

Mohsen Rabbani: aseguró que al ex fiscal de la UFI-AMIA "lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán", sugirió que los responsables de ese crimen serían quienes apuntan contra ese país e insistió en que no declarará en el expediente

insistió en que no va a declarar en la causa AMIA, y lo justificó: "Si no he hecho nada, qué voy a declarar"

En medio de la polémica acerca del caso que recrudeció a partir del estreno del documental de Netflix y de algunas novedades judiciales, habló nada más y nada menos que el ex agregado cultural iraní en la Argentina y principal acusado poren la causa por el atentado a la AMIA,Rabbani aseguró que a Nisman lo mataron para quey sostuvo que Iráncon el ataque a la mutual israelita que fue volada por un coche bomba en 1994 causando la muerte de 85 personas., preguntó quien era el principal acusado según la investigación del fiscal muerto.En conversación con Gustavo Sylvestre en Radio 10, criticó el trabajo que realizaba Nisman al decir sostener, en coincidencia con lo declarado por el ex jefe de la CIA en el país para Netflix, que estuvo influenciado por Estados Unidos para hacer la investigación contra Irán., afirmó el iraní.Sin embargo, en otro pasaje de la entrevista, Rabbani sugirió también la posibilidad de la que la hipótesis del "suicidio inducido" sea la verdadera. "Es probable que lo hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía nada de pruebas".El ex agregado cultural señaló que Argentina e Irán tenían "buenas relaciones antes del atentado a la AMIA", pero "a los norteamericanos no le gustaban estas relaciones".El exmiembro de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires afirmó que "es lamentable que se mantengan las acusaciones" en su contra respecto a su presunto rol como autor intelectual de la voladura de la AMIA y remarcó que son "puras mentiras".Por eso,Rabbani era considerado uno de los máximos sospechosos del atentado “bastante antes del atentado mismo”. Tal como cuenta este diario , la hipótesis oficial indicaba que el ataque contra la Embajada de Israel fue perpetrado por Hezbollah, organización libanesa sustentada por Irán, por lo que hubo un seguimiento de todos los diplomáticos y hasta empresarios persas. Las pruebas que fueron usadas para incriminarlo son fotografías de 1993, más de medio año antes del atentado contra la AMIA, en las que se lo ve pidiendo precios por una Trafic en la avenida Juan B. Justo.Dos años después del atentado, en junio de 1996, estuvo en la exSIDE. Los documentos sobre ese material habían sido desclasificados primero por Néstor y luego por Cristina Kirchner. En el encuentro, Rabbani fue recibido por el vicealmirante Juan Carlos Anchezar.