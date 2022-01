A 6 años de su detención, Milagro Sala recibió la visita y apoyo de dos ministros del Gobierno

El Gobierno nacional realizó una contundente muestra de apoyo a Milagro Sala a través de la visita de dos ministros del gabinete de Alberto Fernández a la dirigente social a seis años de su detención, el 16 de enero de 2016, recién iniciadas las gestiones de Mauricio Macri en Nación y de Gerardo Morales en Jujuy

Hace unos días vimos cómo se articulaban los servicios de inteligencia y la justicia para armar causas en PBA. En 2020 se filtró un audio de Baca, expresidente del TSJ de Jujuy, donde admitía que Milagro estaba presa sólo porque lo necesitaba el Gobierno.https://t.co/W709mwyqPY — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) January 18, 2022

Estuve con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno. Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática. pic.twitter.com/D7vUNHQ6wK — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) January 18, 2022

Fueron los ministros del Interior,, y la titular de Mujeres, Género y Diversidad,, quienes visitaron a Sala, quien se encuentra detenida hace seis años en Jujuy."Wado" destacó la necesidad de "reconstruir una justicia que no persiga opositores" y, acompañando el posteo con una foto de ambos funcionarios junto a la líder de la Tupac Amaru, recordó la reciente aparición del video que expone el armado de causas y la escandalosa frase de la "Gestapo" antisindical, así como el reconocimiento realizado en un audio por el ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia jujeño de que Sala es una presa política., compartió De Pedro a través de un hilo de Twitter.Luego, contó que estuvo "con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida" y enfatizó la ncesidad de "reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno". Finalmente, concluyó: "Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática"., tuiteó Gómez Alcorta, que antes de ser ministra ejerció como abogada de Sala.El apoyo a Milagro Sala a seis años de su detención involucra a Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.Se suman el premio Nobel por la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela De Carlotto, Taty Almeyda y Nora Cortiñas, y ​el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner y los ministros nacionales Aníbal Fernández, Daniel Filmus, Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta, Jorge Taiana, Jaime Perczyk, Martín Soria, Tristán Bauer y Santiago Cafiero.El gobernador radical, que busca ser presidenciable para 2023, había acercado las partes concuando los gobernadores de Juntos por el Cambio, encabezados por el alcalde, faltaron a la reunión donde Martín Guzmán dio detalles de la negociación con el FMI -encuentro que ahora llamativamente reclaman-.El jujeño habló con el Presidente y acordó mandar representantes y hacer otro encuentro esta semana, cosa que nunca terminó de cerrarse y, al menos, quedó cancelada por decisión del Gobierno.Ante esa situación, Morales salió con los tapones de punta, desde su larga estadía en Buenos Aires. Puso en el centro de la escena a Guzmán, pero indirectamente también cuestionó al Presidente. Ahora, el Gobierno envió o dejó ir a dos ministros a visitar a Milagro Sala, máxima enemiga del mandatario jujeño.