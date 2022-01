"Discriminativa y clasista": contundente respuesta de docentes a Acuña por su ataque a los chicos

desde UTE-Ctera y desde Suteba calificaron de "discriminativa y clasista" y "despreciar a la educación pública" a Soledad Acuña, nada más y nada menos que la ministra de Educación de CABA, luego de que ésta declaró ayer que "después de dos años, es muy tarde para salir a buscar a esos chicos, seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en la actividad del narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar"

La evaluación del Gobierno porteño acerca de que "ya es muy tarde" para ir a buscar e intentar reincorporar al sistema educativo a los chicos que abandonaron la escuela en la pandemia debido a que "ya están perdidos en los pasillos de una villa" o dedicándose al narcotráfico, lógica y naturalmente.Es queLa secretaria general del gremio docente UTE-Ctera,, afirmó que la máxima autoridad en materia educativa de Horacio Rodríguez Larreta hizo una declaraciónLa docente, consultada por Télam, agregó que la funcionaria porteña "muestra realmente una discriminación de clase muy complicada". Sostuvo además que "como responsable del Ministerio de Educación tendría que preguntarse qué estuvieron haciendo todo este tiempo porque, según lo que han dicho, ellos no han perdido un solo día de clases"., cuestionó Graciano.Consideró además que "el Ministerio de Educación de la Ciudad, encabezado por Acuña, no ha tenido políticas proactivas para que los jóvenes estén en las escuelas, no han distribuido las computadoras en cuanto a conectividad", ni "tampoco desarrollaron programas complementarios para el apoyo de la escolaridad".También se sumó a los cuestionamientos a Acuña el titular de Suteba,, quien condenó las declaraciones de la ministra:El sindicalista analizó también en diálogo con la agencia pública de noticias que "teniendo el presupuesto más importante del país, la ministra no invierte en docentes ni en trabajadores sociales para ir a buscar a esos chicos y revincularlos nuevamente a las escuelas"."En la provincia de Buenos Aires, en cambio, hace más de un año se viene trabajando con programas especiales, nombrando a más de 30.000 docentes adicionales y casi 5.000 integrantes de equipos de orientación escolar destinados a revincular a las y los chicos que se desvincularon y para acompañar las trayectorias educativas de aquellos que lo necesiten", comparó Baradel.Según juzgó, a la administración de Larreta "no le interesa" ir a buscar a los chicos que desertaron., reflexionó el líder de Suteba.Sostuvo que las declaraciones de Acuña "se enmarcan en una concepción clasista y discriminatoria que es parte del ADN del PRO".