Finocchiaro contra Cristina: El tono casi soez de su artículo daña a su propia investidura

“No hay negociaciones. Negociaciones es cuando las partes llevan propuestas a una mesa y en ella, se discuten los diferentes aspectos de la misma. Algunos ceden en unas y otros en otras, para tratar de llegar a un acuerdo. Argentina no está llevando lo que la otra parte le está pidiendo que lleve que es una carta de intención y un plan sustentable”, remarcó Alejandro Finocchiaro para quien “eso no está pasando y mientras no pase, no va a haber negociaciones en serio con el FMI”.

Y disparó: “Reunirse en una mesa no necesariamente implica negociación”.En declaraciones a Política Argentina, el ex ministro de Educación de Macri insistió en quePara el dirigente del PRO,. “Es banalizar la tragedia y comparar cosas que no se pueden comparar. Le diría a la vicepresidente que por más que intenten imponer el relato, el problema de la Argentina no es la deuda, sino el déficit fiscal. Ella lo sabe muy bien porque en 2007 tomó el gobierno sin déficit fiscal y lo dejó con un grado altísimo, que luego nuestro gobierno (de Cambiemos) redujo”, señaló.Por último, hizo referencia a las declaraciones del ministro de Educación, Jaime Perczyk, sobre el regreso de clases para febrero.indicó.