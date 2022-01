Carreras: "Hubo intentos de ingreso a mails de tripulantes muertos para acceder a todo y poder borrarlo"

"todos los familiares le dicen (al exministro de defensa) que creen que tienen pinchadas las líneas", "la agenda se mueve sola, se volvió loca", "se recalienta el celular", "se borarron mensajes", "se escuchan ruidos en la línea", son algunos de los reclamos de los integrantes de varias familias

Valeria Carreras relató que esto comenzó en abril de 2018 cuando en una audiencia pública de Oscar Aguad ante la Comisión legislativa que buscaba revelar qué había ocurrido con el submarino argentino y sus tripulantes.En este marco, en su mayoría mujeres. Ante lo cual,por su mail también en el municipio patagónico.Según la letrada,y en que -y esto es lo escalofriante- todas las familias recibieron el día 11 de marzo que" el día anterior (10 de marzo de 2018) "habían salido de los grupos de wpps sus maridos". Cabe recordar la diferencia entre salir del grupo y ser expulsado, es decir cuando uno lo decide volitivamente (con su voluntad y aparato) o cuando es echado por algún administrador del mismo."Imaginate la primera señora que se dio cuenta y me llamó, meses después (del hundimiento), me dice 'Valeria, ¿y si están en una isla?'" expresó Carreras y añadió "vos siempre querés creer en la supervivencia, de hecho nunca le decían están muertos, decían vamos a seguir buscando, los días 17 y 18 de noviembre (el vocero de la Armada, Enrique)".La abogada remarcó que aparte de la importancia afectiva de recuperar esas comunicaciones y archivos para las familias, "desde el punto de vista de la causa,, todo fue aportado esto a la causa "y creímos que podía haber mucho más". En este punto lo comparó con el hundimiento del subarino ruso Kursk y los aviones que se estrellaron contra las torres gemelas, en ambos casos la tripulación escribió y envió mensajes de despedida hacia sus familias y afectos.Carreras resaltó que. En esa indagatoria el abogado defensor Pablo Lanusse le pregunta si había realizado alguna denuncia por pinchaduras, a lo que el extitular de la cartera de Defensa responde que sí, interpelado por varios familiares en la audiencia de la Comisión ya citada manifestó que iba a "hacer la denuncia penal para que se investigara porque desaparecen imágenes de los celulares".y cayó en el mismo juez". El exministro macrista contestó también que el magistrado no pudo avanzar porque "nunca le llevaron celulares" para hacer la pericia, a lo que, alertó.sin siquiera alarmarse por la denuncia, sin embargo aparece. El exministro ratificó ante Bava que los teléfonos estaban a nombre de la Armada Argentina, a lo que Carreras marcó como una nueva mentira, "tenemos las facturas, unos eran prepagos y otros tenían abono, unos eran Claro y otros Personal, pero todos particulares".y aclaró que se pueden recuperar a traves de la nube, es decir del email que está sincronizado en el celular, pero que precisa asistencia teconológica a tal fin."Fui a la AFI porque cuando las mujeres fueron recibidas días atrás por su titular, (Cristina) Caamaño quería explicarles que todo este espionaje que se detectó no era de esta gestión y que iba a poner su palabra de honor para que esto no se repita y para llegar a las últimas consecuencias y garantizarles que su intimidad no iba a ser divulgada ni difunduda nuevamente" contó Carreras y reveló que. También resaltó que pasada la feria judicial lo sumará a la única causa -de las tres comentadas- que no archivaron, aquella que cursa en Caleta Olivia y en la que se llegó a pedir el informe de titularidad de cada teléfono de los tripulantes, "las de acá las archivaron todos", en referencia a la justicia porteña.Carreras aseguró, luego de la aclaración del perito, que, es sólo la presentación de los discos por parte de la AFI aunque "no se puede descartar si hubo o no".y concluyó "tiene fecha 25 de abril del 18 y es la que más avanzó y no se archivó, entonces me parece que va a primar lo que se hizo allá".