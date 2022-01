Guzmán insistió en que "Argentina necesita más tiempo para pagar"

En el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, señaló que “Argentina necesita más tiempo para pagar”. “La economía va mejor, pero necesitamos más tiempo para pagar", insistió en una entrevista con el medio francés Le Figaró.

Respecto del préstamo en si mismo, el ministro Guzmán ratificó que "no logró ninguno de sus objetivos: No permitió que Argentina retomara su crecimiento, no controló la inflación, ni protegió a los más vulnerables. Por el contrario, ha agravado la recesión, el desempleo, la pobreza y la inflación"