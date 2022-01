"A mí me conocen nombre y apellido": la respuesta de Ofelia Fernández y el FDT al marido de Pampita

el también hijo de un diplomático y empresario gastronómico atacó en una entrevista con Clarín a Ofelia Fernández, acusándola de haber encontrado "un negocio en la político" y sugerido que nadie en el sector privado "le daría trabajo". Por supuesto, terminó encontrando una noqueadora respuesta de la joven legisladora porteña y también una réplica del Frente de Todos

“A mí al menos me conocen el nombre y apellido”

jjajajaja a mi al menos me conocen el nombre y apellido... https://t.co/bUWvlM5ugJ — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) January 21, 2022

abrazó su vocación política, su interés por los demás, su militancia por aquellos que menos tienen y su pasión por hacer bien las cosas.



Una líder juvenil a las que sus pares apoyaron con el voto multitudinariamente, que no es " esposa de" ni que fue seleccionada a dedo. — Claudio Ferreño (@claudioaferreno) January 21, 2022

, el legislador porteño de Republicanos Unidos que integra la coalición Juntos por el Cambio, busca superar el hecho de ser sólo conocido como el, pero la estrategia de hacer pronosticos fallidos sobre economía y agredir a sus pares no parece estar resultándole.Es queMoritán criticó a quienes utilizan la política como un “negocio” y metió en esa bolsa a la dirigente de 21 años., afirmó llamativamente teniendo en cuenta la edad de la adversaria que seleccionó.El legislador que llegó allí de la mano del ex ministro de La Alianzavaticinó quey, no conforme, prosiguió en esa línea: "Ponele que un día ella elige cambiar su vida, de actividad y se pone una Pyme. Va a tener enormes problemas en administrar esa Pyme si no cambia su mentalidad" (SIC)., señaló sin un solo fundamento o dato acerca del trabajo de Fernández como legisladora, sus proyectos presentados, ausencias y presencias en sesiones, y demás.Simbólicamente, claro,con una chicana con bastante más asidero objetivo teniendo en cuenta los antecedentes de Moritán en los medios., disparó la legisladora del Frente de Todos en alusión al mencionado modo de conocer al "marido de Pampita".De todos modos, Fernández insistió en una línea formal respecto de lo que a ambos los une, que es es legisladores., dijo, y concluyó:El propio presidente del bloque opositor mayoritario en CABA,, firmó un comunicado en defensa de Fernández, repudiando las declaraciones de García Moritán y desafiándolo a disculparse."Encasillar también es discriminar", tituló el legislador, y planteó que lo que le sucedió a Moritán es "cuando los prejuicios nublan la razón obstruyen conclusiones acertadas":Luego, prosiguió: "He leído con profunda tristeza una nota donde alguien que se inicia en la vida política y que manifiesta su apremio por comenzar a transitarla vierte opiniones parciales, mal intencionadas y hasta discriminatorias contra una compañera que desde muy joven (aún sigue siéndolo) abrazó su vocación política, su interés por los demás, su militancia por aquellos que menos tienen y su pasión por hacer bien las cosas".A Ofelia la describió como ", en una alusión directa a García Moritán, marido de Carolina "Pampita" Ardohain, sin popularidad propia y, más bien, derrotado en una interna de JXC.Agregó que, en cambio, Fernández "ha desarrollado con suficiencia una destacada actividad", en la que "puso el empuje y el aire renovado en la continuidad y defensa de sus ideas, las cuales desde la minoría hasta parecen utopías, pero por las que muchos seguimos luchando".Acto seguido, siguió con García Moritán:"Sobre todo, como se reconoce, sin tener la menor idea de lo que la actividad política exige y compromete. ¿Sería lógico decir que quien viene de la actividad privada va a fracasar en la política? Por eso, encasillar y denostar a la función, sin tener conciencia o idea cierta, ni conocimiento, también es discriminar", cuestionó al marido de Pampita.Finalmente, cerró el texto con un fuerte desafío: