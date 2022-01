Macri y Larreta vacacionan en el mismo lugar: se reunirían para hablar de 2023 en medio de encuestas incómodas

el jefe de Gobierno porteño dejará de lado la gestión de CABA para dedicarse fuerte a su construcción política y, en ese tren, combinó vacaciones con rosca laboral: está parando en la casa de Luis "Toto" Caputo en el exclusivo country Cumelén, en Villa La Angostura (Neuquén), justo donde también está descansando Mauricio Macri en su propiedad

Macri seguido lanza puñales contra las posturas "acuerdistas", sector "paloma" que tiene como referente a Larreta. Además, parece entender a una de sus ex ministras como posible sucesora. “Sostengamos a Patricia (Bulllrich). Es muy importante que llegue con posibilidades a 2023″, endilga el mismo artículo al ex mandatario en privado

Un primer parámetro que compara las figuras de Macri y Larreta es la clásica medición de imagen. El jefe de Gobierno porteño exhibió mejores números que el ex presidente

sorprende que, en liderazgo, Macri está primero en la oposición y lo aplasta a Larreta. La medición incluyó a siete referentes no oficialistas: además de ambos dirigentes PRO, pasa por el filtro a Vidal, José Luis Espert, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión. No están Patricia Bullrich y Javier Milei. Tampoco Gerardo Morales o Martín Lousteau

. Es que sabe que, además del adversario externo, el gobernante Frente de Todos, tiene una competencia interna feroz. Competencia interna que, además, en estos días se pudo observar que no tuvo -ni tiene-pruritos en recurrir a lo que sea necesario dentro o fuera de la ley.Por eso es queAsí las cosas, un artículo firmado por un periodista que supo ser funcionario de Macri y que habitualmente publica las versiones internas de ese sector confirma un tracendido que surgió ni bien Larreta aterrizó en Bariloche con "el Messi de las finanzas" esperándolo:Parece ser cierto que se discutirían asuntos PRO importantes mañana. Cuando ambos se reunieron el 25 de junio del año pasado en la casa de Macri en Acassuso, el ex mandatario y Rodríguez Larreta tenían una interna fuerte y pública sobre las candidaturas porteña y bonaerense. Se encontraron y horas después hubo resolución con triunfo de HRL: el heredero de Franco Macri viajó al día siguiente y se quedó 43 días en Europa, y el alcalde porteño impuso como cabezas de las listas a María Eugenia Vidal y Diego Santilli.Larreta lanzó en público esta semana una(NdR, la ampliará en modo federal, donde su "conocimiento" es escaso), en donde conducen, y el jefe de Gobierno porteño busca sumar aEsto no es ignorado por Macri, que sigue dejando abierto el juego a su "segundo tiempo" cada vez que puede, pero a la vez da señales de que no se presentará como candidato (“No me anoto en ninguna carrera para ser presidente en 2023”, dijo hace un mes).Ahora bien,La duda es si esa mirada de Macri tiene que ver verdaderamente con pensar que Bullrich puede ser candidata o si "levantarla" a ella y a su perfil "halcón" es una táctica para empujar a Larreta a radicalizarse, a sabiendas de que es quien más chances tiene.Esto, de a poco, es lo que viene pasando: el jefe de Gobierno viene levantando su habitual perfil bajo, pero a cuentagotas. Opina contra las decisiones de la Casa Rosada vinculadas con temas que atañen a CABA o que los focus groups le arrojan una postura mayoritaria que pueda traducirse el día de mañana en votos. Esas cuestiones en las que el público con firme postura opositora no tiene dudas.Así las cosas,Además de la tregua en Juntos por el Cambio para impedir las peleas internas que busca el jefe de Gobierno que acepte Macri, el primero le plantearía al segundo lo que habló la semana pasada con el titular de la UCR,Larreta considera que esa excesiva participación la hace lenta, y esa lentitud promueve errores. Quiere hacerla "más ejecutiva".También hablarían de que el 17 y 18 de febrero se realizará en Santa Fe el primer encuentro nacional de legisladores del espacio, con la idea de coordinar una estrategia parlamentaria para superar los problemas que ocasiona, por ejemplo, tener actualmente 10 sub-bloques en la Cámara de Diputados.Obviamente,El jefe de Gobierno vuelve el lunes próximo a la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, empieza su recorrida por la Costa, Corrientes y Jujuy. El ex presidente sigue de vacaciones hasta fin de mes. Largas, como siempre.La consultora, que mide online y habitualmente trabaja, entre otros, para el Gobierno de la Ciudad, hizo un sondeo a fines de diciembre de tipo nacional sobre 2.400 casos.Larreta quedó primero lejos de Macri y como único político que termina con más ponderación a favor que en contra: + 50% y – 40%. Un 10% "no lo conoce". Lo sigue María Eugenia Vidal, con + 47% y – 47% y el ex presidente aparece tercero en cuanto a dirigentes del PRO con + 36% y – 62%.Sin embargo,"Independientemente de su valoración u opinión, ¿quién considera que es el líder de la oposición", pregunta Opinaia. Macri puntea la general con 46%, 16 puntos arriba de Larreta, que alcanza el 30%. Lejos completan Vidal (11%), Espert (6%), Del Caño (3%), Lavagna (3%) y Goméz Centurión (1%).Tanto para los votantes del Frente de Todos como para los de Juntos por el Cambio, Macri es más líder hoy que Larreta (44% a 34% y 48% a 30%, respectivamente).En otras encuestas de liderazgo opositor el que prevalece es Larreta o incluso Bullrich, por eso este número sorprende. La ausencia de la presidenta del PRO puede haber beneficiado a Macri en este caso, ya que ambos "halcones" disputan el mismo voto.