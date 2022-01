Un intendente PRO admitió que se le puso la piel de gallina tras enterarse de la Gestapo antisindical

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, reconoció sus inquietudes al enterarse de la mesa judicial que aparentemente armaba causas contra sindicalistas y en las que estaban participando ex funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Hoy me reuní con @JulioGarro para analizar la actualidad política y social de la Provincia y el conurbano. pic.twitter.com/jmbxYIOayL — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) January 24, 2022

“Soy un lector de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y cuando Villegas nombró la palabra Gestapo se me puso la piel de gallina”, reconoció el jefe comunal lanusense, uno de los principales armadores del PRO en la Tercera Sección Electoral.También recalcó: “No me parece bien que se grabe una reunión, como vemos que pasó”. “Uno participa de mil reuniones, y no me hubiese gustado nada que me grabaran en una reunión, independientemente lo que se diga”, sostuvo al cuestionar el rol de los servicios de Inteligencia.Cabe remarcar que en las últimas horas, el intendente Grindetti se reunió con el propio Garro