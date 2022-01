Gestapo: dos ex funcionarios del Bapro podrían exponer ante el Congreso el rol de Vidal

los dos ex funcionarios del Banco Provincia durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal postergaron sus declaraciones ante la subcomisión de Inteligencia del Congreso, que iban a suceder hoy, pero una de ellas sucederá este miércoles

la intención de los legisladores es conocer el paso a paso de cómo se gestionó ese encuentro realizado el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Bapro

si al dar explicaciones no mencionan a Vidal directamente, deberán exponer indefectiblemente a algún dirigente de primera línea, sea el ex titular del Bapro Curuchet, alguno de los ex ministros presentes (Marcelo Villegas ya se desentendió de la organización) o -tal vez peor- afirmar que la AFI les ordenaba -y alguien autorizaba- reuniones en sus dependencias

Finalmente,Los legisladores del cuerpo de control de los mecanismos de inteligencia argentinaSe trata de, secretaria del entonces presidente del Bapro Juan Curuchet. En tanto,Según informaron fuentes parlamentarias a Télam,, del que participaron funcionarios de la entonces gobernadora Vidal, agentes de la AFI, el intendente de La Plata, y empresarios de la construcción, que quedó registrado en un video con audio pese a que el lugar carecía de cámaras previas.De esta manera, y con esta serie de testimonios, los integrantes de esa subcomisión investigan si ese encuentro se concretó a pedido de la Gobernación, cosa que para los integrantes del cuerpo que se desempeñan en el oficialismo es evidente.Es queFuentes parlamentarias explicaron que, mientras que todos los encuentros que allí se realizaban -al menos los legales y que no pretendían esconder- sí se dejaban asentados.La semana pasada, la subcomisión ya realizó una visita ocular a la sede porteña del Bapro ubicada en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, se reunieron con el exjefe de seguridad del edificio, Mariano Albito, quien aseguró a los legisladores que históricamente "nunca hubo cámaras" en el lugar ni tampoco luego de la reunión Gestapo.Según la investigación que llevan adelante, los legisladores pudieron acreditar que la sala del Banco Provincia fue reservada por la gobernación de Vidal por un lapso de tres días y que las cámaras y micrófonos fueron instalados y desmontados un día antes y otro posterior a cuando ocurrió el encuentro.En el marco de la investigación, también volvieron a citar para el próximo jueves al Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien desistió de presentarse el martes pasado ante la subcomisión de Inteligencia y pidió declarar por escrito, al borde de la falta de respeto a las instituciones a las que acostumbró -entre otros- el fiscal de Comodoro Py también cercano al macrismo Carlos Stornelli, ante ese cuerpo parlamentario.Conte Grand fue señalado como quien avalaba desde la Procuración bonaerense el impulso de causas armadas contra gremialistas en la provincia, a la vez que se encargaba de garantizar el trámite desde los fiscales.El audio de ese video -que constituyó el puntapié para el inicio de la investigación judicial y parlamentaria- reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal, de la Procuración General y de un juez en el objetivo de perjudicar a sindicalistas.