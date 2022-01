Patricia Bullrich reunió "halcones" en Pinamar y pidió un PRO sin "tibios" y lejos "del marketing"

la titular del PRO y ex ministra de Seguridad aprovechó su gira en la costa argentina para dispararle munición gruesa a las "palomas" de Larreta

Hubo reunión entrefrente al lago y la montaña de Villa La Angostura, pero, los famosos "palomas" y "halcones".Es que el jefe de Gobierno porteño lidera el sector de mejores modales y el ex presidente es el actor central de los más radicalizados, espacio donde quien dice que lo Macri no puede decir es. Y, justamente,, afirmó en un hotel de Punta del Este antes de empezar a recorrer la costa argentina, donde hizo primera parada en la ciudad costera amarilla Pinamar, en una frase que sugiere el viraje que busca impregnarle al espacio que le encomendó encabezar Macri.En esa línea, Bullrich sotuvo que desea, despegándose así de la figura de, gurú de su conductor Macri, pero también de la herencia de esa impronta que carga Larreta, dirigente apegado a los focus group y las encuestas si los hay.La presidenta del PRO se presentó en Pinamar para hacer público el paper partidario intitulado "Comisión Nuestras Ideas. Apuntes para un debate hace públicas reflexiones políticas tras la experiencia de gobierno de Cambiemos" Allí se dedicó a explicar cómo se desplegó el partido durante la pandemia de 2020, cuestionó el pase sanitario en general y específicamente en universidades y profundizó su mirada sobre por qué Juntos por el Cambio cayó derrotado en las elecciones presidenciales 2019.Sobre las elecciones del 2019, Bullrich dijo que debieron desplegar más ideas "guardadas en el placard". Es decir, como dice Macri, menos "gradualismo" en el ajuste. Lo hizo durante una reunión partidaria al aire libre junto al filósofo antiperonista, el intendente de Pinamar,, el diputado, el exministro e intendente de Capitán Sarmiento,, y el bailarín militante PRO, entre otros."Cuando perdimos las elecciones salimos del placard. Y empezamos a pensar que nuestro partido y que nuestra coalición tenía que profundizar ideas que fuesen el rumbo, el horizonte, que expresase el mandato de una sociedad”, dijo la ex ministra de Trabajo de la Alianza que encabezó el ajuste a los jubilados.Según reconoció Bullrich ante una veintena de militantes, de haber mostrado las ideas de manera directa, con más "sinceridad", las presidenciales del 2019 habrían sido una victoria para JXC., remarcó.“Perdiendo una elección decidimos algo, que en la gestión hicimos poco: salimos a la calle a luchar y a decir que no nos rendimos”, dijo la ex ministra de Seguridad.