Cristina en Honduras: Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces

Cristina insistió en que "ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros". La ex jefa de Estado sostuvo este miércoles que en el año 2009 la Organización de Estados Americanos (OEA) "se ponía al frente para defender las democracias en América Latina y no para voltearlas".

Asimismo remarcó que su presencia en Honduras implica "confirmar el título" de la clase magistral de la que participaba, en referencia a la convocatoria "Los pueblos siempre vuelven", que tiene lugar en Tegucigalpa, y destacó en ese aspecto la victoria del candidato Gabriel Boric en Chile.expresó la dirigente argentina al tiempo que señaló que "se pretende analizar lo que pasa en un continente como Latinoamérica con las categorías de pensamiento europeo".El encuentro se realizó en un auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y solo asisten 200 personas. Se enmarca en el ciclo de foros "En camino al inicio del Gobierno solidario y popular", debido a la llegada de Castro a la presidencia de Honduras y se destacó la presencia de Fernández de Kirchner por su carácter de expresidenta de la Argentina.