"Que escuche primero los discursos": dura respuesta del Gobierno al ataque de Larreta a Cristina

El Gobierno nacional lo sabe y salió a exponer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se disfraza de "moderado" pero recurre al discurso más "halcón" del PRO

Evidentemente en Juntos por el Cambio sigue habiendo diferencias en cuando a cómo actuar ante la negociación de la Argentina con el FMI para reestructurar la deuda insostenible que tomó Mauricio Macri.Esta mañana, el alcalde porteño no apoyó las negociaciones del país ante el organismo, dijo que son "secundarias" y criticó a Cristina. "Los mensajes contradictorios del gobierno, la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) hablando en contra del acuerdo, todo eso no ayuda nada", dijo Larreta con pocas precisiones.La respuesta del Gobierno salió, justamente, de su portavoz:, enfatizó Gabriela Cerruti en una entrevista con Futurock posterior a su conferencia de prensa habitual de los jueves, en la que también le hicieron múltiples preguntas acerca del acuerdo con el FMI y las negociaciones.Larreta opinó sobre el discurso que la expresidenta pronunció ayer por la tarde en Tegucigalpa, durante su viaje para la asunción de Xiomara Castro. Allí la Vicepresidenta habló de las “políticas de ajuste que dictan los fondos” -a las que les achacó propiciar el avance del narcotráfico y el calentamiento global- e hizo una férrea defensa del rol del Estado, pero jamás mencionó al FMI pese a las publicaciones periodísticas de medios opositores y algunos oficialistas también. Y, además, reiteró la necesidad de que no haya ajustes y que los países decidan sus políticas. O sea lo mismo que sostienen Alberto Fernández y Martín Guzmán.Hoy Cerruti se refirió a la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en casa de Gobierno. Ante la reiterada pregunta sobre si el Gobierno puede pagar o no los vencimientos de la deuda de los próximos días, Cerruti respondió: "Las cosas se solucionan. Preferimos no trabajar con la hipótesis del fracaso".La portavoz señaló que desde el Gobierno se “trabaja con la hipótesis de solucionar un problema enorme que dejó Mauricio Macri". Asimismo, marcó que "las políticas de estado no se basan en deseos" sino en "decisiones, estrategias y negociaciones", por lo que dijo que esperan que "la negociación se lleve en los mejores términos".Sobre el pago de deuda de USD 731 millones que vence mañana y los trascendidos acerca de un inminente anuncio de acuero, la ex diputada nacional ponderó que "lo que va a suceder" se sabrá "en las próximas horas, porque todo depende de la negociación que se está llevando adelante".