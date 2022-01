WeRemember: el Gobierno y la oposición recordaron a las victimas del Holocausto

Como cada 27 de Enero, se recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Con el hashtag #WeRemember se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto instaurado por las Naciones Unidas.

En el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, honramos su legado con el compromiso permanente en la lucha contra el antisemitismo y el racismo; construyendo así un presente y un futuro libre de odio y violencia#WeRemember #Recordamos pic.twitter.com/Ah89bfCvEO — Sergio Massa (@SergioMassa) January 27, 2022

El Holocausto estremeció los cimientos de la civilización.



Debe sostenerse la terrible verdad ante quienes la niegan.



En el Día de Conmemoración del Holocausto, recordamos a sus víctimas, honrando su legado y su memoria.#weremember #recordamos pic.twitter.com/UJ1y5pGlmH — Jorge Argüello (@JorArguello) January 27, 2022

Decidimos recordar y nunca volver a repetir. No olvidamos a las víctimas del Holocausto. #WeRemember #Recordemos pic.twitter.com/NAxmxaWjSk — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 27, 2022

Hoy, 27 de enero, recordamos a todas y a cada una de las víctimas del Holocausto. Revivimos sus historias. Abrazamos a los sobrevivientes. Acompañamos a sus familias. No olvidamos. #WeRemember #Recordemos pic.twitter.com/SHT4wh2IvB — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 27, 2022

