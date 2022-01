Miente Villegas o miente Conte Grand: citarán al ministro de Vidal por el rol de los fiscales en la Gestapo

Para Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, las palabras de Julio Conte Grand resultaron "poco convincentes". Se dieron en el marco de la subcomisión bicameral de Inteligencia del Congreso, quien trató de desligarse de la mesa judicial destinada a armar causas contra sindicalistas.

En este marco, anticiparon que citarán al exministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, quien dijo que le gustaría tener "una Gestapo" para controlar a los gremialistas.Moreau dijo que "pudimos corroborar que en esa reunión en el Banco Provincia el ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al Procurador en particular. Conte Grand negó el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas". Destacó que por ese motivo "vamos a citar al exministro Marcelo Villegas para el miércoles próximo". En la misma línea, Tailhade señaló que "no reconoció nada a pesar de las evidencias".