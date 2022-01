Una oposición dividida frente al acuerdo con el FMI: de los elogios de la UCR hasta el ñañaña del macrismo

Es una buena noticia para el país el principio de acuerdo entre el Gobierno Nacional con el FMI. Es un primer paso positivo, ya que el default hubiera sido negativo para nuestra economía. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) January 28, 2022

(R9 El principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda generada por el gobierno de Mauricio Macri derivó en diversas manifestaciones dentro del arco opositor. Los radicales fueron los primeros en manifestarse. En este sentido, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, calificó como una buena noticia el acuerdo alcanzado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “Es un primer paso positivo ya que con el default hubiera sido negativo para nuestra economía”, había manifestado el titular de la UCR. (R)También el senador– ex gobernador de Mendoza y ex presidente de la UCR - vio como positivo el entendimiento: “Todo lo que lleve a acordar con los organismos internacionales es una buena noticia”. “Se podría haber evitado un año de angustia”, planteo, sin embargo.Lo curioso vino del lado del macrismo., dijo la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.Desde el gobierno de CABA, salió a hablar Jorge Macri, el ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta., sostuvo el intendente de Vicente López en uso de licencia.Finalmente, desde Avanza Libertad, el diputado José Luis Espert, calificó como "un cuento de hadas" el acuerdo con el FMI anunciado por Alberto Fernández.