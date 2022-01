La reacción de Randazzo al acuerdo con el FMI: reclama "apoyo explícito" de Cristina Kirchner

#AcuerdoConElFMI



Esperamos los detalles de entendimiento con el FMI para despejar todas las dudas. Y también un apoyo explícito de la vicepresidenta... — Florencio Randazzo (@RandazzoF) January 28, 2022

Florencio Randazzo utilizó sus redes sociales para reaccionar al acuerdo que logró el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda insostenible de USD 45 mil millones tomada por Mauricio Macri. Pese a que lo que se conoció hasta ahora, incluso por parte del organismo, implica condiciones altamente positivas respecto de lo esperable, el ex ministro sólo pidió "detalles" y exigió "un apoyo explícito" de Cristina Kirchner."Esperamos los detalles de entendimiento con el FMI para despejar todas las dudas. Y también un apoyo explícito de la vicepresidenta... ", tuiteó Randazzo, cuando ya se habían anunciado el entendimiento y, además, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya había dado precisiones acerca de los términos.El tuit de Randazzo recibió respuestas como "nunca me queda claro si tuitea el holograma o el exministro resentido", "cuando se tomó la deuda no se vio la letra grande ni la chica, pero estabas muy ocupado en otra cosa Floro" y "soltá Florencio, soltá".También hubo contestaciones con memes, como la respuesta de un usuario que eligió un perro siendo acariciado por una mano humana y un escrito en el que se lee "ta sisi shh mimo mimo", u otro con un personaje de Los Simpsons mirando a través de un binocular con una cita que dice "el político del que nada esperáramos, nada está haciendo".