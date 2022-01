Storani: El entendimiento con el FMI es auspicioso, las primeras señales son tranquilizadoras

(R) Para Federico Storani, el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional relativo al pago de la deuda contraída por Mauricio Macri “es un buen primer paso”. “El camino de la posibilidad de no llegar a un acuerdo y de entrar en default era muy malo porque iba a generar condiciones aún más difíciles de las que teníamos que afrontar. No obstante, hay que saber más el marco porque en definitiva se trata de un entendimiento y no un acuerdo”, sostuvo en diálogo con Política Argentina.(r)dijo el ex vicepresidente de la UCR y ex ministro del Interior del gobierno de Fernando de la Rúa.No obstante, aclaró:Respecto de las diferencias de miradas entre radicales y el PRO, sostuvo:concluyó.