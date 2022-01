El Gobierno insiste en que "el acuerdo con el FMI no es ajuste"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificoó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no de es ajuste" dado que "el gasto real no cae, sino que por el contrario crece", y advirtió que no haber llegado a un entendimiento con el organismo hubiese sido "dar un paso hacia lo totalmente desconocido".

Las declaraciones de Guzmán se dieron durante una entrevista con Página/12, en la que sostuvo que "era clave poder transitar desde ese lugar a otro donde hubiese un acuerdo de no ajuste, que nos permitiese perseguir los objetivos económicos y sociales a los que apuntamos".Señaló que el país no tenía “45.000 millones para pagar" al Fondo. Explicó que "lo que buscamos hacer, dado que no podíamos pagar, era que siguiésemos el camino en el que tuviéramos las mejores condiciones dentro de lo posible, que para nosotros era refinanciar las deudas".Aseguró:Para Guzmán,resaltó el funcionario.En esta línea, aseguró que el entendimiento