Insólito: Patricia Bullrich dijo que Cambiemos "se hizo cargo" de su acuerdo con el FMI

En declaraciones radiales, la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, aseguró que su gobierno “se hizo cargo del acuerdo con el FMI”, en el que el organismo internacional le depositó a Cambiemos más de 45 mil millones de dólares y el gobierno del Frente de Todos tuvo que renegociar dicha deuda.

Respecto del debate que se dará en torno a este último en el ámbito parlamentario, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri dijo: “Hay una confusión respecto a qué se vota. Cuando decimos ‘queremos ver la letra chica’ no estamos diciendo que eso condiciona el voto en el Congreso, porque el Congreso no vota eso. El Congreso vota el financiamiento”.Bullrich expresó – en principio – su respaldo a lo realizado por Martín Guzmán. No obstante, manifestó luego ciertos reparos. Por ello, remarcó que el Congreso “no vota el acuerdo” e insistió que al entendimiento “lo tiene que cumplir el Gobierno”.