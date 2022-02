Cuáles son los barbijos de calidad y qué diferencia tienen con los de tela

Este domingo, el ministro de Salud bonaerense,afirmó que el regreso a clases presenciales se hará con una fuerte campaña de vacunación y garantizando que los alumnos tengan “barbijos de calidad”. Las declaraciones del funcionario de cara al comienzo del ciclo lectivo vuelven a poner en foco el tema de que no todos los tapabocas tienen la misma efectividad y por ende no protegen del mismo modo de Ómicron y las diferentes variantes del coronavirus que provoca la covid-19.Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) lanzaron una nueva guía sobre qué barbijos son más efectivos para prevenir la transmisión de coronavirus y desaconsejaron el uso de barbijos de tela porque dan "la menor protección".dictan las recomendaciones.Según los CDC los barbijos de tela que pueden utilizarse deben:. No se recomiendan los barbijos que tienen una capa o que incluyan una válvula.Los barbijos más efectivos siguen siendo los N95, que al principio de la pandemia estaban destinados exclusivamente a los trabajadores de la salud ya que no había disponibilidad suficiente en el mercado.s. Recomiendan también aquellas máscaras que se ajusten atrás de la cabeza en lugar de las orejas. Los CDC, además, indicaron que se pueden combinar un barbijo quirúrgico y encima otro de tela para mejorar el ajuste y que se pueden hacer nudos con los elásticos atrás de las orejas.En Argentina, desde 2020 se utilizan los, desarrollados por científicos de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, junto con la Pyme textil Kovi S.R.L. El primer modelo de la mascarilla tenía triple capa de protección -antibacterial, antiviral y antihongos- y una durabilidad equivalente a 15 barbijos descartables., certificada por Nelson Labs (un proveedor líder en pruebas de laboratorio ubicado en Estados Unidos), del 97,1 por ciento para polvos a partir de 0,1 µm (micrómetros) y del 99,9 por ciento para aerosoles acuosos de cloruro de sodio; y por último, una capa de tela tejida de algodón poliéster con los mismos activos bactericidas y fungicidas que el modelo Atom Protect original.