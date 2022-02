Anuncian inversiones por USD 380 millones para producir litio en el país

Para el proyecto Tres Quebradas está previsto que la planta empiece la construcción este mismo año y que entre en producción a finales de 2023. Éste es un proyecto de extracción de salmuera y producción de carbonato de litio ubicado en Fiambalá, provincia de Catamarca, a 30 kilómetros de la frontera con Chile, dentro del Triángulo del Litio, donde se encuentra casi el 60 por ciento de las reservas mundiales de este mineral. En la fase exploratoria, Liex ya había producido carbonato de litio grado batería de máxima pureza en su planta piloto.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, recibió a directivos de la empresa Zijin Mining Group Ltd, quienes anunciaron inversiones por USD 380 millones para la construcción de una planta de carbonato de litio por parte de Liex S.A., subsidiaria en Argentina.“Agradezco el interés en invertir en Argentina. Para nosotros es muy importante poder desarrollar la minería en general y el litio en particular”, afirmó el ministro Kulfas.En ese sentido, destacó:, concluyó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo.De la reunión participaron la secretaria de Minería, Fernanda Ávila; el CEO de Continental Gold Inc, Zijin Mining Group, James Chun Wang; el General Manager, Huang Huaiguo; el CFO, Zheng Jiao; el ingeniero Hou Tong; el Presidente de Liex, Tomás de Pablos Souza; y el CEO de Neolithium, Waldo Pérez.Zijin adquirió el capital accionario de Neo Lithium Corp en Canadá y al controlar la empresa decidió invertir a través de su subsidiaria en Argentina, Liex, USD 380 millones de dólares en la construcción de una planta de carbonato de litio en el proyecto Tres Quebradas (3Q), que producirá 20 mil toneladas de carbonato de litio por año con idea de ampliar al doble su producción en el mediano plazo.Durante la reunión, Fernanda Ávila explicó queAsimismo el primer productor de oro de China Zijin tienen planes de hacer otras inversiones importantes en oro y cobre en Argentina, por lo que está en la búsqueda de proyectos avanzados para ello.Zijin Mining Group Co. Ltd. es un conglomerado chino que se dedica a la exploración, explotación y desarrollo de propiedades y proyectos mineros alrededor del mundo, principalmente de oro, cobre, plomo, zinc, tungsteno, hierro y otros metales básicos.