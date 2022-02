Sileoni cuestionó a Larreta por eliminar protocolos sanitarios en CABA

Los anuncios de flexibilización de las medidas sanitarias de ayer por parte del ejecutivo porteño no cayeron bien. El director General de Cultura y Educación bonaerense,cuestionó el accionar del jefe de Gobierno porteño,, por eliminar los protocolos sanitarios en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que es “un modo de instalar espectacularidades y de diferenciarse” del resto de las jurisdicciones., señaló el funcionario provincial.En ese sentido, Sileoni sostuvo quecon la decisión de dar de baja el sistema de burbujas, el aislamiento por contacto estrecho de Covid, y el uso de barbijos en alumnos en alumnos de hasta tercer grado inclusive de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires dio a conocer ayer los nuevos protocolos para el regreso a las aulas y, en esa línea Larreta adelantó que “nadie va a perder días de clases”. Acompañado por la ministra de Educación porteña,y el ministro de Salud, Fernán Quirós, y de cara al reinicio del ciclo escolar previsto para el 21 de febrero (nivel primario) y el 2 de marzo (secundario), Larreta se adelantó a los anuncios previstos desde Nación para este jueves y no cayó nada bien.Sileoni analizó que “todavía la pandemia no terminó” por lo que “la ciudad de Buenos Aires se adelanta con la decisión anunciada” y recordó que “el jueves hay una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) entre los ministros de Salud y Educación de Nación y de todas las jurisdicciones para trabajar en los lineamientos para este año”. Y añadió “que no es parecido al protocolo que habrá a nivel nacional”. Sobre como accionará el gobierno bonaerense, precisó que vaSileoni consideró que