Juntos por el Cambio unificó su postura y adelantó que apoyará el acuerdo con el FMI

En el marco de las negociaciones con el FMI, los principales referentes de Juntos por el Cambio coincidieron este jueves que el país "debe honrar sus deudas" y que acompañarán el proyecto del Ejecutivo si éste no propone "aumentos de impuestos o nuevos impuestos".Los integrantes de la oposición mantuvieron una reunión en el marco de un "retiro" en Olivos y a su término Patricia Bullrich, presidenta del PRO; Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, y Miguel Ángel Pichetto, el presidente del Peronismo Republicano y auditor general de la Nación, contaron ante la prensa detalles de lo acordado., aseguró Pichetto sobre el acuerdo con el FMI.El excandidato a vicepresidente de Macri en 2018 adelantó que el bloque "no va a avalar de ninguna manera" la iniciativa del oficialismo si contiene "aumento de impuestos o nuevos impuestos en la Argentina""Queremos calificar como gran irresponsabilidad del oficialismo de no presentar la unidad ante un tema de importancia que tiene esto", manifestó.Sobre esta misma línea, Bullrich afirmó que "hubo una demora" para sellar el acuerdo que "no se entiende" y repitió que Juntos por el CambioHasta Olivos arribaron esta tarde el expresidente Mauricio Macri -que regresó a Buenos Aires tras su vacaciones en el sur-, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.También asistieron los otros dos gobernadores del frente, Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Gustavo Valdés, de Corrientes.El jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, ratificó hoy el reclamo al Gobierno para que brinde los detalles sobre el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó que la oposición debe analizar la cuestión "con mucha responsabilidad"., sostuvo el referente opositor en diálogo con Radio Rivadavia.En tanto,El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, consideró hoy que "nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce" en relación al acuerdo del Gobierno con el FMI, tras encabezar una reunión de su bancada donde se analizó ese tema y el del Consejo de la Magistratura.Durante las deliberaciones la bancada opositora coincidió "por unanimidad en que es imprescindible conocer los detalles del acuerdo para poder consensuar una postura en el bloque y en Juntos por el Cambio", se informó a través de un comunicado.Desde la bancada republicana destacaronAsí las cosas, los socios se reúnen cara a cara después de varias semanas y entre los objetivos de la cita también estará la posibilidad de consensuar un mecanismo de "resolución de conflictos", es decir, un método para ordenar la toma de decisiones y evitar que la sangre llegue al río.