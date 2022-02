La oficina de escuchas de la Corte no respaldó la explicación de Conte Grand por su teléfono encriptado

María Eugenia Vidal fue la única gobernadora del país que recibió un teléfono encriptado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Julio Conte Grand fue el único procurador que repitió la proeza. La Bicameral de Inteligencia, que está abocada a investigar el espionaje en provincia de Buenos Aires, quiere saber para qué el jefe de los fiscales bonaerenses tenía un aparato entregado por la central de espías y, en las últimas horas, recibió una respuesta que siembra más dudas alrededor de esa relación.

Ante la Bicameral, Conte Grand reconoció haber tenido un par de reuniones en la AFI. Dijo que había asistido como parte de los preparativos de la cumbre del G20 de 2018 y que allí le habían dado el teléfono encriptado.Sin embargo, desde el organismo le informaron a la Bicameral que únicamente habían participado en una reunión por el G20 y que no se hizo en la AFI, como declaró Conte Grand. “No tuvo otro vínculo institucional o personal con la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires ni con el Señor Procurador General en dicho marco”, dice el escrito al que accedió Página/12.Sin embargo, lo que respondió el director ejecutivo de la DAJuDeCO, Juan Rodríguez Ponte, no apuntala esa versión. Por el contrario, muestra que, al menos, la memoria del procurador es confusa.Además, la DAJuDeCO remarcó que únicamente participó en una reunión preparatoria del G20, que se hizo el 23 de noviembre de 2018 en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La locación incluso es diferente a la que dio Conte Grand. Según la nota, por la Procuración bonaerense había participado Mauro Sayavedra, que integra la subsecretaría de Informática del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. No hay mención a que haya estado presente el procurador.El rol de Conte Grand empezó a ser investigado por la Bicameral de Inteligencia después de que se conociera el video de una reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.Conte Grand intentó esquivar la presentación ante la Bicameral, pero cuando lo hizo, las explicaciones no fueron contundentes: no logró explicar por qué tenía el celular encriptado y dijo que nunca estuvo al tanto de las seis bases que la AFI creó en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Lo curioso es que los exdirectivos de la exSIDE Gustavo Arribas y Silvia Majdalani habían declarado que la ubicación de esas bases se decidió en base a un pedido de Vidal, de quien Conte Grand era entonces su secretario legal y técnico.