Anularon la sentencia al femicida de Chiara Páez, el caso que originó el "Ni Una Menos"

el máximo tribunal santafesino ordenó que Mansilla sea nuevamente juzgado por un tribunal de la Justicia de Menores.

Mansilla –que al momento de cometer el femicidio de Páez tenía 17 años-, podría acceder en corto tiempo al beneficio de salidas transitorias, atento a que está por cumplir la mitad de la condena.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la sentencia que condenó a 21 años y seis meses de prisión a Manuel Mansilla por el femicidio de la joven santafesina Chiara Páez cuyo crimen dio nacimiento al movimiento "Ni Una Menos".El fallo de la Corte, que se pronunció el 27 de diciembre pasado pero se conoció este viernes, establece que es aplicable al caso una sanción correspondiente a la tentativa de homicidio, cuya escala penal va de 10 a 15 años.De esta manera,Según dijeron voceros judiciales,Verónica Camargo, la madre de Chiara, dijo a la agencia Télam que se enteró del fallo por comentarios recibidos anoche y hoy por la prensa y señaló: “Me indigna que la Corte no me haya notificado” de su resolución.En relación al contenido del fallo, que hace hincapié en la condición de menor de Mansilla al momento del hecho y a las normas internacionales que establecen un trato diferente para las infancias en relación a los adultos, Camargo dijo que, que cuando fue asesinada tenía 15 años.“Un niño no actúa con la frialdad que actuó Mansilla, con las atrocidades y aberraciones que le hicieron a Chiari”, dijo la mujer.Además, destacó “la frialdad de llamarme a mí para decirme que Chiara no había regresado a su casa, cuando recién la había matado" y agregó:Chiara Páez fue una adolescente de 15 años asesinada a golpes en Rufino, Santa Fe, en 2015. Su cadáver fue localizado en el patio de la casa de su novio, Manuel Mansilla, de 16 años.