Mesa judicial macrista: buscan reconstruir la operación de Pepín Simón para perseguir a Gils Carbó

se conocen posibles avances sustanciales en la causa "Mesa Judicial" de Mauricio Macri: el fiscal federal Franco Picardi pidió a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que ordene una serie de medidas de prueba que podrían poner contra las cuerdas a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien además de ocupar cargos fuera uno de los principales operadores judiciales del ex presidente y ahora se encuentra prófugo en Uruguay

Tras un período de letargo,La búsqueda del funcionario del Ministerio Público tiene que ver condurante el gobierno de Cambiemos.Según informaron fuentes judiciales y publicó Télam, Picardi dispuso algunas de las medidas y solicitó a la juezaque ordene otras en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de la denominada "Mesa Judicial" del gobierno de Macri, sospechada de ejercer influencia indebida sobre jueces y fiscales contra dirigentes entonces opositores y a favor de los propios.El fiscal requirió, cuando allí estaba Macri y el propio Presidente presiona a Gils Carbó en televisión. A la vez,en los mismos años y que, en tal caso, detalle cuándo se produjeron aquellas visitas.La información acerca de las estadías de "Pepín" en la AFI ya son del orden público, pero ahora llegarían a la justicia. Es que, según publicaciones de El Destape,Al día siguiente, el "amigo más tramposo", como Macri definió al ex "señor 5", concurrió a la Casa Rosada.En septiembre de 2017 habían pasado sólo unos días de que Gils Carbó fuera indagada por el juez Julián Ercolini por la compra de un inmueble.. Y que si la procuradora no dejaba el cargo sería detenida al igual que sus hijas. La ex procuradora terminó dimitiendo en octubre de ese año."Me contacté, con el Sr. Fabián Rodríguez Simón y le dije que me quería reunir con él. El Sr. Fabián Rodríguez Simón me contestó que sí. Le pregunté en dónde y me dijo en la Casa de Gobierno. Él no era funcionario del Ejecutivo Nacional, era diputado del Parlasur y director de YPF", declaró De Vedia, según pudo reconstruir Télam.Luego relató cómo fue aquella conversación:Por otra parte,y con pedido de captura internacional de Interpol y de la localización de las antenas desde las cuales se pudieran haber llevado a cabo llamadas de interés para la investigación.Todas las medidas fueron solicitadas o requeridas, según el caso, en el capítulo Gils Carbó de la causa conocida como "Mesa Judicial macrita". Se investigan las supuestas presiones ejercidas sobre la entonces procuradora para que abandonara su cargo, bajo acusaciones principalmente ideológicas.En esta causa se investigan las maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la gestión de Gobierno de Macri, a través de un núcleo de decisión política denominado "Mesa Judicial", integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional y personas físicas allegadas.Gils Carbó es una de las supuestas víctimas de aquel accionar; mientras que en el expediente declararon también otros exmagistrados como el destituido Eduardo Freiler y jueces en actividad como Ana María Figueroa (Casación Federal), Eduardo Farah (Cámara Federal porteña) y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.