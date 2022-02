Rusia y Ucrania: Moscú anuncia el retiro de algunas tropas de su frontera con Ucrania

El ejército ruso anunció este martes la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicios cerca de la frontera con Ucrania., aseguró el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, según citó la agencia de noticias Interfax.añadió el funcionario. Konashenkov no dijo cuántos se van y aún no está claro si la decisión ayudará a reducir las tensiones.Pese a haber concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera, Moscú ha negado repetidamente cualquier plan para invadir Ucrania. Konashenkov señaló además que las tropas, "como siempre", regresarán a sus bases "cuando finalicen los ejercicios de entrenamiento de combate" y precisó que algunos ejercicios todavía están en curso., aseguró.Aún no se sabe si el anuncio de Rusia será suficiente para calmar los temores en Occidente. Algunas naciones han instado a sus ciudadanos a abandonar el país. Reino Unido, Australia, Canadá y Países Bajos se encuentran entre las naciones que pidieron a sus ciudadanos a marcharse lo antes posible.La ministra de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, respondió a la noticia asegurando que para creer que no hay planes para invadir, Moscú debe retirar todas sus tropas acumuladas en su frontera con Ucrania., precisó en una entrevista a la emisora británica LBC.Por su parte, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, alentó a Rusia a retirar todas sus tropas restantes cerca de la frontera. ", le dijo a un grupo de periodistas reacccionando a la noticia. "Cuando veamos una retirada, creeremos en una desescalada", añadió. Tras el anuncio, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes oficiales que, según informó, muestran varios de sus tanques y vehículos blindados saliendo del área cerca de la frontera con Ucrania.En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que no ha visto "ninguna desescalada hasta ahora" por parte de Rusia en las fronteras con Ucrania. Sin embargo, agregó que las "señales" provenientes de Moscú tras los esfuerzos diplomáticos dan