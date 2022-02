Kueider: "No queremos provocar ninguna ruptura, no lo vamos a hacer"

comentó que por ahora no piensan en armar un nuevo bloque y generar un interbloque del Frente de Todos, "por ahora queremos sostener la unidad, no queremos provocar ninguna ruptura ni vamos a hacer eso, no pensamos en eso, queremos fortalecer el debate"

Acerca del rol de la oposición subrayó que tienen "un desafío" porque "deberían ser parte de la solución ya que son parte del problema" y remarcó que la toma del préstamo del Fondo Monetario Internacional la llevó adelante el expresidente Macri, "yo espero la mayor colaboración y, sobre todo, la mayor responsabilidad institucional de Juntos por el Cambio

"Lo importante es que lo debatamos adentro del bloque y veamos si nos ponemos de acuerdo para llevar una posición unificada al seno del Congreso"

El legislador por Entre Ríos,y explicó, "lo que estamos planteando, conformando y ampliando todos los días es un grupo de senadores que queremos dar el debate interno dentro del bloque de algunos asuntos de la cuestión legislativa que son de interés de nuestras respectivas provincias".En ese sentido manifestó -- que creen oportuno agruparse para poder llevar adelante esa voz en el seno de la bancada, "va a ser positivo a la hora de armar la agenda legislativa" indicó y. "Fortalecer el frente para nosotros va de la mano de fortalecer el debate y ese camino estamos transitando", resaltó.Kueider insistió que el grupo se creó para atender "nuestros intereses políticos y los intereses de las provincias a las cuales representamos como senadores" y destacó,. "Venimos conformando el grupo de senadores para dar este debate interno en el bloque del FdT, siempre interno para fortalecerlo y no para dividir", expresó.a la hora de apoyar un acuerdo con el Fondo que nos permita a los argentinos tener expectativas y esperanzas para el futuro y que el país pueda salir adelante". "Hoy el FMI es el mayor problema, en eso tenemos que trabajar, tenemos que enfocar los esfuerzos y nuestra responsabilidad institucional y política", analizó el legislador.A su vez adviritó que"supongo yo que se producirá en breve por parte de Mayans para que podamos charlar este tema"., lanzó.Para cerrar, consultado sobre la posibilidad de que estas divisiones se vean reflejadas en las PASO de 2023 respondió,. "No hace mucho tuvimos una elección en la que al Frente de Todos no le fue muy bien, sería un error ponernos a hablar ahora, tenemos que resolver la demanda de millones de argentinos", concluyó Kueider.