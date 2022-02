Aumentan fuerte los alimentos en el inicio de 2022 y el Gobierno busca ponerles freno

Los primeros datos del año revelaron que el alza de los alimentos y las bebidas fue la de mayor incidencia en la suba de enero, que fue de casi 4 por ciento, y demostraron que el Gobierno nacional debe destinar políticas para atacar este problema de precios.“Estimamos que el índice de enero va a dar igual que el del 2021, por lo cual no va a hay un agravamiento del problema en un contexto más difícil”, dijo el secretario de Comercio, Roberto Feletti, y manifestó que el Gobierno está "perdiendo la batalla de los productos frescos, como la carne, el tomate, la papa, las verduras”.Las declaraciones de Feletti estuvieron en lo cierto. Este martes INDEC dio a conocer la inflación de enero, que resaltó el incremento de verduras, tubérculos y legumbres, más precisamente el tomate, la lechuga, la papa y la cebolla.De todas maneras, el funcionario destacó el pasado sábado la importancia del programa Precios Cuidados, que busca compatibilizar la política de precios con la recuperación de los salarios, y aspira a funcionar como un “ancla antiinflacionaria”. Hace dos semanas, el funcionario mantuvo una serie de reuniones con representantes de supermercados, mayoristas y comercios de proximidad con el objetivo de conformar una canasta de 100 productos para implementar el programa Precios Cuidados en los comercios de menor escala de todo el país.En tanto, la Secretaría tendrá a partir de este martes una serie de reuniones con el sector panadero para que justifiquen la suba preocupante del pan, que promedió entre un 20 y 25 por ciento en panaderías de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Este martes la reunión en Comercio Interior será con centros de panaderos de distintas ciudades del conurbano y el jueves será el turno de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA).Fuentes oficiales aseguraron a El Destape que se pedirá que presenten sus estructuras de costos y no se descarta que, en caso de que no puedan justificar la suba, los precios se retrotraigan a los valores vigentes la semana pasada.El Indice de Precios al Consumidor (IPC) de enero registró un incremento de 3,9% mientra que la suba interanual alcanzó el 50,7%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).