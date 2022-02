Tráfico de influencias: Denunciaron a Michetti y Laura Alonso ante la Justicia

Los escandalosos audios entre la ex vicepresidentay la extitular de la OAllegaron a la justicia federal con una denuncia realizada este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia por la figura penal de tráfico de influencias fue realizada por el abogadoy recayó en el juzgado federal 6, que está vacante y es subrogado por el juez Daniel Rafecas.En esos audios Michetti le pide a Alonso que desvincule o no avance en una investigación contra una persona que trabajaba para ella. Los mensajes dan cuenta de cómo Michetti traficaba influencias en favor de personas cercanas o que trabajaban a su lado.En la presentación se consignó que el día 14 de febrero se filtraron audios de hace ya algunos años, en los cuales Michetti, quien en ese entonces cumplía sus funciones de Vicepresidenta de la Nación, le solicita a Alonso, que era titular del cargo de Directora de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Nación Argentina, más conocida como “, que cese las investigaciones llevadas a cabo contra un amigo.El letrado advirtió que el primer audio evidencia la solicitud un tanto coercitiva de la Ex Vicepresidenta, acusando a la Ex Directora de “embocarlo” con una denuncia y pidiendo su cese: “Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, así comienza uno de los audios dirigidos a Alonso.A continuación, el segundo audio expresa:consignó el letrado.Delitos: se aplicaría el delito previsto en el artículo 256 bis del Código Penal en cuanto dispone: ARTICULO 256 bis —