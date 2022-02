18.02.2022 / Congreso 2022

Angelini alertó que no pueden votar a libro cerrado pero que acompañarían el acuerdo con el FMI

El Diputado nacional de JxC se refirió a las negociaciones con el Fondo y destacó la importancia de generar previsibilidad, "es mucho mejor un acuerdo que un no acuerdo", indicó. También destacó que no hubo sesiones extraordinarias porque el FdT no acepta que perdió la elección