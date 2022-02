Una familia de cuatro necesitó $78.624 en enero para no ser pobre

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia de cuatro (4) miembros necesitó en enero un ingreso mensual de $78.624 para no ser considerada pobre ante el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió durante ese mes hasta el 3,3%.

Según informó este jueves de mediados de febrero elAl mismo tiempo, el mismo grupo familiar necesitó un total de $34.333 de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cifra necesaria para no ser considerado indigente, que en la misma comparación de dicho mes aumentó un 4,2%.Cabe destacar que el costo de la CBT duplica así al actual salario mínimo vital y móvil que en el mes de marzo próximo se situará en los $32.616, según la última resolución del Consejo del Salario.; mientras que por otro lado la CBA, que marca el nivel de indigencia, superó la suba del costo de vida en el mismo período.En cambio, en la variación interanual, la CBT aumentó un 39,3% y la CBA un 44,7%. Según las estadísticas, ambas se ubicaron por debajo de la inflación de los últimos doce (12) meses del 50,7%.Por otra parte, teniendo en cuenta las cifras oficiales del mismo organismo público que opera dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, una familia de cinco (5) integrantes requirió en enero un ingreso de $80.695 para no encontrarse en situación de pobreza. Para un grupo familiar de tres (3) miembros, los ingresos debieron llegar en el mismo mes a $62.594, para eludir la pobreza.Mientras que, por otro lado, las familias de cinco integrantes, para no estar en situación de indigencia, necesitaron un ingreso mensual de $36.111 y en el caso de una grupo de tres integrantes debieron contar con $27.333 en el primer mes del año.