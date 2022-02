Jorge Macri: "Es un ejemplo de autonomía pero hay que sentarse a hablar cómo realizar el traspaso"

El intendente con licencia en Vicente López que se reconvirtió en funcionario porteño, Jorge Macri se refirió al conflicto que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el del Presidente Alberto Fernán por el transporte, "cuando empezó esta discusión parecía que querían tirarle esas 32 líneas de colectivo por la cabeza a la Ciudad, hoy estamos en otra situación" comentó y agregó, "hay posibilidad de acuerdo, hay un punto en común entre la Nación y la Ciudad".El primo de Mauricio expresó que hace 2 años que están y hasta hoy el gobierno nacional decidió seguir manejando las líneas de la Ciudad, "creo que la transferencia es importante y es un ejemplo de autonomía pero hay que sentarse a hablar como realizar el traspaso y cuál es la parte de cada uno". "El gobierno no se puede retirar de una responsabilidad que ya tiene asumida" y resaltó que "la Ciudad quiere ser autónoma, pero eso requiere acuerdos específicos".Jorge Macri sostuvo que "es un error plantear esa discusión en temas de cantidad de plata, a la ciudad no le sobra plata" y señaló que "hoy el gobierno porteño ya aporta, estamos poniendo el 44% de un servicio que es nacional". "Si hubiera que hacer una corrección en la tarifa, que está frenada en $18 desde 2019, hay que hacerlo en el marco de un acuerdo" y destacó que "muchas provincias tienen boletos más caros de lo que se paga en el AMBA, pero esa es una decisión que tomó el gobierno nacional".A su vez analizó que "el kirchnerismo define su política en función de búsqueda de enemigos, si sos amigo, te ayudo". Consultado sobre una posible candidatura a Jefe de Gobierno porteño manifestó que hay que esperar, "falta un montón, van a haber muchos nombres dando vuelta y yo estoy muy apasionado con el rol que me toca" e indicó que le parece bueno "que alguien de la provincia esté sentado en el gabinete de la Ciudad".Para cerrar -y a pesar de haber esquivado la pregunta- remarcó que "uno espera que quién gobierna tenga una capacidad de ponerse de acuerdo" y acotó que "es una buena cualidad haber pasado por una intendencia, tienen que tener experiencia de gestión y que comprenda cómo trabajar con los intendentes".