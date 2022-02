Capitanich insistió con la necesidad de unas PASO presidenciales en el FdT y dijo que "Hay 2023"

El Gobernador chaqueño, Jorge Capitanich habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sus implicancias económicas y políticas y el camino al 2023, "no me cabe la menor duda que lo primero que hay que plantear es que no es un problema del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es un problema heredado" y remarcó que "el gran problema es que Argentina tomó una deuda de más de 100 mil millones de dólares en moneda extranjera de los cuales 88 mil millones se fugaron y que los 44,5 mil millones con el Fondo lo tornan impagable", en diálogo con Política Argentina.En ese sentido resaltó que el gobierno de Mauricio Macri dejó 60 mil millones a pagar entre 2021 y 2023 y analizó que "la mitad del problema lo resolvieron con el acuerdo con los acreedores privados y el otro 50% lo tenés con la deuda con el Fondo". "Tenemos un escenario donde es necesario atender que la lectura política del acuerdo con el Fondo debe implicar esta síntesis: fue un acuerdo con elementos de naturalez política para que gane Macri" planteó y aseguró que por ello debe existir una, "decisión de naturaleza política para que sea compatible con la capacidad de pago de Argentina".Capitanich, al ser consultado por la responsabilidad penal de Mauricio Macri en la adquisición de ese crédito, señaló que hay una responsabilidad de naturaleza política mientras del punto de vista jurídico dijo que "lo deberá ver la justicia" aunque recordó que el entendimiento de 2018 "ha sido suscrito solo por el Poder Ejecutivo sin el debate correspondiente en el Congreso". También sostuvo que ese préstamo podría generar una crisis en la balanza de pago mientras que acerca del nuevo acuerdo comentó que "hay que ver la letra chica y sobre todo las decisiones que se adopten en tal sentido".En el plano interno de la discusión remarcó que "siempre es importante remarcar que el Frente de Todos converge el principio de unidad en la diversidad" y catalogó a la definición de Máximo Kirchner como "una actitud noble de alguien que dice 'no me siento en condiciones de defender lo que no creo ni pienso', es una actitud de alto coraje político y sobre todo de sinceridad que pienso que es muy importante". "Desde el punto de vista político a partir de este nuevo acuerdo la responsabilidad es del nuevo gobierno, no del anterior" expresó y acotó que a partir de ahora habrá que "ver si la estrategia fue la más conveniente o no" en el sentido de negociar primero con los acreedores privados o con el Fondo.El mandatario provincial también hizo alusión al rol de la oposición, puntualmente de Juntos por el Cambio, y advirtió que "ellos han planteado que iban a acompañar el acuerdo pero yo sinceramente tengo mis dudas, también dijeron que iban a debatir y acompañar el presupuesto 2021 y lo terminaron votando en contra" e indicó que su percepción es que "tienen posiciones cambiantes no consolidadas y lo más probable es voten en contra o se abstengan o generen la estrategia política para transferir el costo político del acuedo al gobierno".Acerca del entendimiento planteó que "para el gobierno el acuerdo permite tener una solución del flujo pero al mismo tiempo deberá someterse a una revisión de metas de caracter trimestral" y destactó que"cada una de ellas conlleva: op de prensa, filtraciones, exigencias complementarias y eso puede condicionar el resultado". "Estamos en una disyutiva completa por lo cual toda la sociedad debe apoyar al Presidente para lograr la mejor negociación y no poner en peligro la sostenabilidad del proceso de crecimiento económico".'El Coqui' lanzó que "ellos siempre plantean de maximizar su tendencia con posiciones extremas pero nosotro sabemos muy bien que hay que ser extremadamente sensato" y agregó que "no hay que hacer demasiado experimento, Argentina es extremadamente difícil para ser conejillos de indias de tendencias ideológicas que siempre promueven en los medios y en la academia".De cara a las elecciones presidenciales del año que viene se retrotrajo al 2 de febrero de 2018 cuando en la ciudad de Resistencia surgió 'Hay 2019', "lo fui a buscar a Rodríguez Saa y fuimos capaces de construir un espacio que era justamente 'Hay 2019', porque recuerdo que después del triunfo macrista en 2017, dentro de lo que era el justicialismo nadie se atrevía a contruir una opción o alternativa". "Ahora claramente que hay 2023, tiene que haber PASO y no descartar que el Presidente vaya por su reelección, que nadie va a dudar ni cuestionar", declaró."Lo importante es que nosotros seamos capaces de ampliar la representación del espacio, si nosotros no generamos un espacio de debate interno, el proyecto se agota en si mismo" aclaró y subrayó que "no hay lugar para imposiciones de caracter hegemónico, ni para aquietar las aguas de un debate más ampliado, ni tampoco para que se sigan dilatando los procesos de representaciónpolítica". "A mi no me interesa discutir el corte de pelo de algún candidato, sino la escencia de cómo podemos contruir algo que sea suceptible del mayor consenso posible en la sociedad argentina", precisó.A su vez evitó presentarse como precandidato presidencial pero aseveró, "estoy analizando el escenario, porque siempre es más cómodo para un Gobernador ir a su propia reelección pero es importante dar el debate" y agregó, "en la Argentina que viene es bueno que debatamos en serio la organización del sistema federal, democrático, representativo y republicano de gobierno,". "Por qué no nos animamos a discutir una reforma constitucional que atienda a la calidad institucional, a construir una cuarta republica en serio con un nuevo modelo desde el punto de vista de la organización del estado", se preguntó.Para cerrar dijo estar pensando "en un esquema donde seamos disruptivos en el proceso de construcción, si no hay un debate de cara a la ciudadanía estas cuestiones nunca se van a dirimir en nuestro interín" y dejó a entrever sus intenciones de encabezar el proceso, "estoy dispuesto a liderar parte de ese debate, no se desde que perspectiva y lugar pero que lo voy a hacer que no te quepa la menor duda que lo voy a hacer". "El debate lo voy a instalar porque me parece que es un tema que argentina tiene que debatir", concluyó el Coqui.