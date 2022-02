La UCR volvió a encender la interna en JxC, Morales dijo que en el 2023 habrá un Presidente radical

Intensa jornada en Santa Fe donde el radicalismo se fortalece. Desde la @UCRNacional vamos a defender una agenda federal que construya con otras fuerzas una propuesta seria para la Argentina.



El Gobernador jujeño, Gerardo Morales, estrenó su cargo como titular de la Unión Cívica Radical en una actividad en la provincia del litoral que contó con la presencia de todos los sectores del partido centenario, aun de los legisladores de Evolución, el bloque que se separó de la bancada oficial en la Cámara de Diputados.Durante su alocusión en la cumbre se definió como "frentista" y aseguró, "somos un partido de gestión, que no nos corran con que no sabemos gobernar", al tiempo que propuso encarar una "agenda federal". Más tarde en su perfil de Twitter comentó, "Intensa jornada en Santa Fe donde el radicalismo se fortalece. Desde la UCR Nacional vamos a defender una agenda federal que construya, con otras fuerzas, una propuesta seria para la Argentina".A su vez, el mandatario provincial aseguró, "vamos a tener un Presidente radical, tengan confianza en ustedes" y realzó la figura del intendente rosarino -Pablo Javkin- al tiempo que expresó que ganarán la provincia "con el frente de frentes", "Pablo es radical como nosotros y puede ser un gran gobernador", lanzó.Por otro lado, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, analizó que "estamos parados nuevamente en una crisis descomunal" y alertó a quienes impulsan discursos rupturistas, "ojo con tirar de la cuerda, ojo con escuchar a algunos que profesan el cuanto peor, mejor". "La sociedad quiere saber qué haremos nosotros con el acuerdo con el FMI, esto pasa porque el partido de gobierno está dividido frente a este tema crucial" indicó y acotó "La Argentina nos mira, depende de la oposición que no haya default".El cordobés también se metió en la interna, expresó que tanto el radicalismo como JxC deben sentarse y "elaborar un programa de gobierno" antes de ponerse a hablar de nombres y candidaturas. Sobre la posible inclusión de otros espacios de cara al 2023, Negri remató, "hay una desesperación por sumar, pero pregunto, ¿se puede sumar hasta el infinito para llegar al gobierno? Probablemente sí, pero temo que no se podrá luego gobernar" y concluyó, "estoy a favor de la ampliación, pero no de amontonarse, yo no creo que no deba existir el Estado".