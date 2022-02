"Lo hubiese denunciado": Massa rechazó haber recibido instrucciones para beneficiar a Lázaro Báez

Cuando le preguntaron a Massa puntualmente si había recibido ordenes para beneficiar al empresario patagónico, el actual titular de la Cámara de Diputados respondió de forma contundente: “Si hubiese recibido una instrucción, la hubiera denunciado”

Al contestar otra pregunta del fiscal Luciani, tuvo que explicarle que el rol del Presidente de la Nación es “fijar las metas en materia de inversión pública, fija las metas macro del Presupuesto, pero no interviene en lo que denominamos micro”

personaje vinculado a las filtraciones utilizadas por el macrismo desde la AFIP, en particular como "informante" de Elisa Carrió, para la realización de denuncias políticas para perseguir a opositores

Finalmente declaró como testigo el ex jefe de Gabinete que restaba de los que tuvierondurante sus tres mandatos al frente del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, yen la asignación de fondos para laComo viene sucediendo, incluido el cruce con el también ex jefe de Gabinete y actual presidente Alberto Fernández, el fiscal Diego Luciani se mostró obsesionado con las preguntas respecto de Cristina y Néstor Kirchner, y Lázaro Báez.“Al señor Lázaro Báez, ¿lo conoció? “, insistió el fiscal Luciani. “No recuerdo haber compartido ninguna situación con él. Obviamente leo los diarios, sé de quién se trata. Desde ya puedo asegurarle que no tuve en el ejercicio de mi función ninguna reunión con él”, respondió Massa.Luciani siguió apuntando contra sus señalados.“¿Sabe si Cristina Kirchner o Néstor Kirchner celebraron algún tipo de operación comercial con Báez, sus hijos, sus empresas.. ?”, inquirió, a lo que Massa respondió "no conozco”.Massa se expresó a través de la plataforma Zoom, a diferencia del presidente Fernández que lo hizo de forma presencial, a pedido de la defensa de la vicepresidenta CFK, por haber sido jefe de Gabinete en su Gobierno desde mediados de 2008 a mediados de 2009.A resumidas cuentas, el líder del Frente Renovador renovó precisiones que casi todo el mundo político y judicial conoce pero que el fiscal Luciani parece ignorar:La comparecencia duró poco más de dos horas y se basó en una larga explicación por parte del legislador del proceso que va desde que las distintas jurisdicciones solicitan partidas hasta que se incluyen en el presupuesto nacional y luego se ejecutan.Al responder distintas preguntas de los abogados defensores de los imputados en la polémica causa -entre ellos CFK, el exministro de Planificacióny el exsecretario de Obras Públicas, además de la Fiscalía- Massa rechazó haber recibido indicaciones de parte de la expresidenta por las obras y agregó que. Es lógico, sería raro que el jefe de Estado pueda ordenar, corroborar y controlar si, por ejemplo, en Luján de Cuyo, Mendoza, lo presupuestado para dos kilómetros de rutas es correcto o no, y seguir los mecanismos de adjudicación, control y ejecución en lo que duren los trabajos.Massa le explicó al fiscal y los jueces quelas partidas que necesita para las metras y obras propuestas, lo que luego se ve plasmado en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Parlamento para su aprobación.Asimismo, ante otra consulta, dijo que no le constaba que algún miembro del Ejecutivo haya solicitado que la provincia de Santa Cruz estuviera por fuera del esquema de controles para la ejecución de gastos de obra pública.Massa explicó en detalle los mecanismos de ampliación y reasignación presupuestaria desde el Ejecutivo a través del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) o decisiones administrativas e insistió en que los presupuestos donde constaba la obra pública fueron aprobados en el Parlamento “por el oficialismo y la oposición”.Sobre el rol de la Jefatura de Gabinete, manifestó queSobre el final, Luciani cuestionó a Massa acerca de cómo se financiaron las obras que fueron objeto de la causa, a lo que el titular de Diputados le respondió que no recordaba pero le presentó todas las modalidades. “Hay tres fondos: Tesoro, fondo con afectación especifica y financiamiento internacional”, explicó.El juicio sigue este martes por la mañana con la declaración de, ex subdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos que tuvo a su cargo la investigación sobre las empresas de Báez,Luego llegarán los turnos de, ex funcionario de Vialidad Nacional en Santa Cruz, el ex titular de Vialidad Nacionaly peritos de la Corte Suprema de Justicia.