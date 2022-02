El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, irá al Congreso a los efectos de brindar detalle sobre las acciones establecidas en los incendios en la provincia de Corrientes. Desde Juntos por el Cambio aseguraron que el funcionario irá a la comisión presidida por la senadora bonaerense Gladys González (PRO).

Cabe aclarar, de acuerdo a información off the record de Data Clave “que el compromiso para realizar la reunión se sostiene, pero aún no llegó confirmación oficial”.Asimismo, en Diputados el interbloque Federal apela a la interpelación. De hecho, el socialismo santafesino, Enrique Estévez, junto a su compañera Mónica Fein presentarán un proyecto que incluye al ministro Cabandie a que se someta a este tipo de interrogación en la Cámara Baja.