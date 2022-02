Alberto Fernández: "No hay dinero mejor invertido que el que se invierte en educación, ciencia y tecnología"

Fernández lanzó un plan de apoyos e inversiones por alrededor de $15.000 millones para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) durante este año. El plan comenzará a ejecutarse con la adjudicación de 6.000 millones de pesos a proyectos que se llevarán a cabo en instituciones científicas y universidades de todo el país. Además, la iniciativa también impulsa acciones destinadas a pymes e iniciativas tecnológicas que puedan brindar soluciones a los problemas estructurales del desarrollo social y económico.

El presidente Alberto Fernández destacó la importancia de la inversión en ciencia y tecnología en el país y sostuvo que la pandemia de coronavirus no detuvo el trabajo de su Gobierno “para poner a la Argentina de pie”, al lanzar este miércoles un plan de apoyo e inversiones.El mandatario recalcó que la pandemia de coronavirus no frenó la acción de su gobierno y recordó que "no se detuvo la obra pública, ni la construcción de colegios, ni la labor de los científicos"., sostuvo., afirmó al mismo tiempo que expresó que al Gobierno le interesa "el desarrollo real", con mirada federal.planteó el Presidente.Semanas atrás el ministro de Economía, Martín Guzmán, reafirmó un crecimiento de casi 10% del PBI para el año pasado, dato que confirma el INDEC, y aseguró que los números favorables son producto de "la política económica" del Gobierno nacional. "Con esta evolución de la actividad consecuente con la política económica para la recuperación que estamos llevando a cabo, proyectamos un crecimiento del PIB para 2021 de casi 10%", destacó el titular de Hacienda en octubre pasado.Según dijo Alberto Fernández, el Gobierno tiene quey, por otro lado, reivindicó la labor de los científicos, especialmente durante la pandemia de coronavirus. "Contamos con semejante capacidad; se están creando vacunas argentinas, tenemos la capacidad científica para poder hacerlo y tenemos la industria capaz de producirla", sostuvo.Del acto participaron el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y el titular de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano.