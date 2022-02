La advertencia de la Izquierda sobre el FMI: Estamos frente a un acuerdo colonial y de sometimiento

En diálogo con Política Argentina, la diputada de Izquierda Romina del Plá criticó fuertemente la iniciativa del gobierno nacional relativa al pago de la deuda heredada por el macrismo. También se refirió al accionar del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en los incendios en Corrientes y al coletazo del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien decidió irse del Frente de Todos.

¿Cómo están analizando el acuerdo con el FMI?Estamos frente a un acuerdo colonial y de sometimiento que traerá más ajuste, devaluación y tarifazos, que pagarán las y los trabajadores. Cada vez que se conoce un nuevo detalle del entendimiento, son noticias completamente contrarias a los intereses populares, como fue esta semana el debate en relación a la edad jubilatoria y los regímenes especiales como el que tenemos los docentes, que aportamos un mayor porcentaje de nuestro salario a nuestra futura jubilación. Por otro lado, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos no es más que una maniobra para contener el descontento de sus propias bases. No ha renunciado ni un solo funcionario, lo que resulta, lógicamente, funcional a la aprobación parlamentaria del acuerdo.Es un acuerdo cuyas consecuencias no pueden ser subestimadas, se avanza en un cogobierno con el FMI que defiende las mismas políticas que han fracasado tantas veces en nuestro país y en tantos otros.Por eso lo vamos a rechazar en el recinto y nos vamos a movilizar cuando se trate, entendiendo que solamente la movilización popular puede derrotar el pacto de todos los políticos del régimen con el FMI.¿Cómo vieron el accionar del gobierno en los incendios de corrientes? ¿Cree que es necesaria la interpelación a Cabandié?Los y las diputadas del Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad, presentamos tres iniciativas parlamentarias frente al catástrofe ambiental que atraviesa el país. Por un lado, dos proyectos de resolución para que Juan Cabandié, como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informe sobre las tareas llevadas adelante para prevenir y combatir los incendios. Y por otro, pidiendo su interpelación, ya que entendemos que es necesario que el responsable nacional de la política ambiental dé explicaciones no solo sobre los incendios en Corrientes y en varias provincias del país, sino también sobre el proyecto de las off shore en el Mar Argentino. Queremos interpelarlo para que dé cuenta de porque el Gobierno Nacional hizo campaña electoral con la Ley de Humedales, y luego deja que pierda estado parlamentario.En el orden provincial, ¿cómo tomó la salida de Berni del FDT? ¿Cómo cree que esto puede interferir en la labor del ministerio?Nosotros entendemos, en primer lugar, que el anuncio de salida de Sergio Berni del kirchnerismo, y esta idea de “me voy, pero me quedo”, al igual que Máximo Kirchner en el congreso nacional, es hija de la crisis política que tiene como protagonista al FdT. Por otro lado, el escándalo narco con la cocaína adulterada, que costó la vida de 24 personas, tuvo un impacto importante, porque además ha quedado al descubierto los vínculos de las fuerzas de “seguridad” con el narcotráfico para el que operan como protección y partícipes directos.