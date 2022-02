Ocho de cada 10 argentinos no están conforme con la Justicia y quieren voto popular

Según una encuesta realizada en febrero, el 80% de las personas no está conforme con el funcionamiento del Poder Judicial y un número similar considera que debe ser sometido al voto popular. Si bien las principales preocupaciones son económicas, al ser consultados por la Justicia los encuestados consideran que su accionar no es correcto. Además, más del 60% cree que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es beneficioso para el país.

Un sondeo de opinión realizado porntre el 14 y el 21 de febrero, indica que el 62.70% de los entrevistados está muy disconforme con la justicia mientras que el 17.90% está algo disconforme. En la vereda opuesta, solo el 10.40% está algo conforme y un 4.70% muy conforme. El politólogo y consultor de Clivajes Esteban Pastoriza sostiene que si bien la mayoría de los encuestados cree que la justicia no funciona bien, la reforma solo se acepta si es promovida por el espacio político que los representa. “Es una pregunta que venimos desarrollando en diferentes sondeos del año pasado y siempre el límite fluctúa entre los tres cuartos de nuestros entrevistados que le bajan el pulgar. Pero se encienden las alarmas cuando preguntamos si aceptarían una reforma. Ahí empieza a relacionarse con los votantes de cada espacio político. Si bien hay un sector mayoritario que plantea que no hay justicia para todos de manera igualitaria, la reforma no es acompañada por el mismo porcentaje porque tiene que ver con el espacio político del entrevistado. Cuando el Frente de Todos comenzó a insinuar un cambio, desde Juntos por el Cambio dijeron que venían por la república. Entonces, sus votantes acompañan ese tipo de discurso por más que formen parte de ese 80% que ve un mal funcionamiento. No acompaña una reforma que parta desde el oficialismo”.El dato llamativo es que casi la mitad sostiene que hay que realizar elecciones en ese sector del Estado. Ante la frase : «El Poder Judicial debe ser sometido al voto popular, como ocurre con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo», el 50.70% dijo que está muy de acuerdo y el 29.90% algo de acuerdo. Discrepan con esa afirmación un poco más de 15% (8.40% está algo en desacuerdo y 7.70% muy en desacuerdo). La elección popular de los funcionarios judiciales fue una de las consignas que se expusieron durante el 1F cuando se realizó la movilización a los Tribunales para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema y el fin del lawfare., afirmó Pastoriza.A pesar del consenso con respecto a este tema, las principales preocupaciones siguen siendo económicas: inflación (38.4%), desempleo (17.50%) y pobreza (12.70%). En un segundo escalón siguen la inseguridad (12.70%), la corrupción (7.40%) y el narcotráfico (6.70%). Con respecto a las negociaciones con el FMI, el 62.30% opinó que está de acuerdo, mientras un 21.40% dijo que no. Sobre las consecuencias de arreglar con ese organismo, el 32.80% sostiene que que la “situación económica apenas mejorará”, el 26.40% que “se mantendrá igual” y el 30.30% que empeorará., explicó Pastoriza.