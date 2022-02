Faurie sobre la postura argentina: "Nuestra reacción respecto al conflicto en Ucrania fue muy tibia"

"si Estados Unidos o la OTAN entran militarmente sería ya una situación a gran escala". "Europa va a tener que tomar una actitud más firme, hoy Putin no ve del otro lado nada que lo pare"

"No está claro cómo se va a salir de esto porque las medidas de sanción económica llevan tiempo para que se sientan"

El exMinistro de Relaciones Exteriores y Culto,. También indicó que "no está claro" de que forma se va a resolver este proceso.En este sentido manifestó, "tengo la impresión que el conflicto y el avance ruso van a continuar, las tropas rusas han cercado prácticamente la capital" y analizó que, comentó.. A su vez destacó que "lo que pasa en Ucrania es dramático para todos, la primera minoría de ucranianos está en Argentina".Para cerrar, el excanciller recordó que "Rusia siempre hizo saber siempre su total rechazo a la posibilidad que Ucrania ingrese a la OTAN" y sostuvo que cree que esto va a seguir escalando, "Putin es un líder que tiene objetivos firmes y no arruga el paso".y concluyó, "lo que se necesita es una convicción de Putin de que no le conviene seguir invadiendo territorio".